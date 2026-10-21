Βρούτσης για το σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις»

Την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για τις σοβαρές δικαστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση προκαλεί βαθύ προβληματισμό στην Πολιτεία, ενώ αποκάλυψε ότι η διερεύνησή της ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.

Η παρέμβαση του Γιάννη Βρούτση έρχεται στον απόηχο των ενταλμάτων σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και άλλα πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

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Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να γίνει σεβαστή η μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας και να μην προεξοφλούνται τα συμπεράσματά της.

Η αποκάλυψη για την ΕΠΑΘΛΑ και την 21η Απριλίου

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του Γιάννη Βρούτση στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 21 Απριλίου 2026 η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας διαβίβασε στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, ενεργοποιώντας τη διαδικασία διερεύνησης.

Η ΕΠΑΘΛΑ αποτελεί θεσμικό μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων.

Ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδεικνύει πως οι μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και ότι η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία για να αναδεικνύει υποθέσεις που απαιτούν δικαστική διερεύνηση.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

Ο Γιάννης Βρούτσης χαρακτήρισε σοβαρές και δυσάρεστες τις εξελίξεις στον χώρο της καλαθοσφαίρισης, εκφράζοντας προβληματισμό για το γεγονός ότι οι υπό διερεύνηση καταγγελίες φέρονται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και ότι όλοι οφείλουν να αναμένουν τα πορίσματά της.

Η δήλωση πραγματοποιείται ενώ συνεχίζονται οι δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση της ΕΟΚ, με την εμπλοκή των προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία να αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας δικαστικής έρευνας.

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Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Βρούτση

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

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Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

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Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».