Μίνα Καραμήτρου: Στον ΣΚΑΪ η δημοσιογράφος – Η ανακοίνωση του σταθμού

Η Μίνα Καραμήτρου αλλάζει τηλεοπτική στέγη και περνά στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, κάνοντας ένα νέο επαγγελματικό βήμα μετά την παρουσία της στο OPEN. Η έμπειρη δημοσιογράφος έδωσε τα χέρια με τον σταθμό του Φαλήρου και από τη νέα σεζόν αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στο ενημερωτικό του πρόγραμμα.

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Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

“Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου» αναφέρεται στο ξεκίνημα της ανακοίνωσης του τηλεοπτικού σταθμού.Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ. Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!”.