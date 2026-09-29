Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής σε ηλικία 94 ετών

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απεβίωσε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε το 1932 στον Βρονταμά Λακωνίας και φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1964, ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα «Το Βήμα».

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Από τις εφημερίδες στην ΕΡΤ

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με το κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ. Εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Μακεδονία», καθώς και στο περιοδικό «Ταχυδρόμος».

Το 1974 εντάχθηκε στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής. Διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1, ενώ το 1982 ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων της ΕΡΤ-2. Εκεί εμπνεύστηκε και δημιούργησε την εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή».

Η ΕΣΗΕΑ τον αποχαιρετά ως συνάδελφο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία «με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό» και εκφράζει συλλυπητήρια στους οικείους του, ιδιαίτερα στις κόρες του Ζέτα και Μαρία, οι οποίες ακολούθησαν επίσης τη δημοσιογραφία.

Πότε θα γίνει η κηδεία

Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή θα τελεστεί την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 12:00, στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ.

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