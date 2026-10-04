Ναταλία Γερμανού: «Του χρόνου ΚΑΠΗ TV» – Η ατάκα για την ηλικία της

Με χιούμορ σχολίασε την ηλικία της η Ναταλία Γερμανού, όταν άκουσε ένα αγαπημένο τραγούδι των ’80s στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Το «Self Control» την έκανε να θυμηθεί τις βραδιές που το χόρευε στο Μπαρμπαρέλα και στο Καλούα, στο Κολωνάκι.

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Οι αναμνήσεις και η ατάκα στους συνεργάτες της

Η παρουσιάστρια αναζήτησε στο πάνελ κάποιον που να μοιράζεται τις ίδιες μουσικές αναμνήσεις. Όταν δεν βρήκε ανταπόκριση, πέρασε στον αυτοσαρκασμό, προτείνοντας χαριτολογώντας τη δημιουργία ενός «ΚΑΠΗ TV» για την επόμενη χρονιά.

Συνέχισε το αστείο περιγράφοντας πώς θα εμφανιζόταν σε ζωντανή σύνδεση για να χαιρετά τη νεότερη γενιά και πρόσθεσε την αγγλική φράση «almost live».

Η στιγμή ήρθε λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του «Καλύτερα δε γίνεται», με τη Ναταλία Γερμανού να επιστρέφει στο τηλεοπτικό της ραντεβού στον Alpha.