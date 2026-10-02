Αλεξάνδρα Τσόλκα για Νίκο Μάνεση: «Είναι λίγο σαν κίνηση πανικού»

Τις επιφυλάξεις της για την αλλαγή ώρας της εκπομπής του Νίκου Μάνεση εξέφρασε η Αλεξάνδρα Τσόλκα, συνδέοντας την κριτική της με το ενδεχόμενο η απόφαση να αποτελεί αντίδραση στις τηλεοπτικές επιδόσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι, εφόσον το κίνητρο ήταν η υποχώρηση των ποσοστών τηλεθέασης, θα προτιμούσε να είχε δοθεί περισσότερος χρόνος στην εκπομπή.

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Η ένσταση για την αλλαγή ώρας

Η Αλεξάνδρα Τσόλκα διαχώρισε μια μελετημένη αλλαγή προγραμματισμού από μια επιλογή που γίνεται υπό την πίεση των αριθμών.

Στη δεύτερη περίπτωση, εκτίμησε ότι ο παρουσιαστής θα έπρεπε να επιμείνει, αντί να μετακινήσει την εκπομπή του.

«Είναι λίγο σαν κίνηση πανικού», σχολίασε, διευκρινίζοντας ουσιαστικά ότι η ένστασή της αφορά τον λόγο πίσω από την απόφαση.

Η κριτική στο GNTM και η Μπέττυ Μαγγίρα

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στο GNTM, εκφράζοντας διαφωνίες για τον τρόπο παρουσίασης και αντιμετώπισης των διαγωνιζομένων.

Κατά την άποψή της, η εικόνα του προγράμματος δεν συμβαδίζει με τη διαφορετικότητα που δηλώνει ότι υπηρετεί. Από τα πρόσωπα του νέου κύκλου ξεχώρισε τη Μπέττυ Μαγγίρα, αξιολογώντας θετικά την παρουσία της.

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