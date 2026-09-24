Σία Κοσιώνη: “Κάθε άλλο παρά μου λείπει η παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων – Nιώθω απαλλαγμένη από όλη αυτή την ευθύνη”

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα για το νέο επαγγελματικό της βήμα μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη νέα τηλεοπτική σελίδα που ανοίγει στην καριέρα της, τονίζοντας πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον καινούργιο της ρόλο.

“Άνοιξε μια τεράστια, ζεστή αγκαλιά στον ΑΝΤ1 και αυτή τη ζεστασιά και την αγάπη την νιώθω από την πρώτη μέρα που πέρασα το κατώφλι του σταθμού. Κάθε άλλο παρά μου λείπει η παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, νιώθω απαλλαγμένη από όλη αυτή την ευθύνη. Παίρνω ανάσες και απολαμβάνω πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορώ και να εκφράζομαι, με ένα πιο ελεύθερο τρόπο από αυτόν που υποχρεώνεται να κάνει μια ανκοργούμαν”, είπε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

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“Δεν ξέρω αν θα επέστρεφα στο μέλλον, ξανά, στην παρουσίαση. Σήμερα είμαστε εδώ, νιώθω πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη με το νέο μου πόστο και νιώθω πάρα πολύ δημιουργική. Αυτά θα τα δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε μια νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1. Είμαστε σε συζητήσεις και πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στο κοινό κάτι πολύ όμορφο”, αποκάλυψε κλείνοντας η Σία Κοσιώνη.