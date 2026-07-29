Μίνα Καραμήτρου: Το παρασκήνιο της αποχώρησης από το Open – Αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας της

Μεγάλες αλλαγές φέρνει στον τηλεοπτικό σταθμό Open η απόφαση της Μίνας Καραμήτρου να παραιτηθεί χθες Τρίτη 28/7,

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider, η δημοσιογράφος είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία της στους ιθύνοντες του σταθμού να μην συνεχίζει την επόμενη σεζόν στην εκπομπή «10 Παντού» δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη.

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Μάλιστα, φέρεται να ζήτησε να απασχοληθεί σε άλλο ενημερωτικό project, αίτημα που δεν έγινε δεκτό. Έτσι, η Μίνα Καραμήτρου αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή της στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε και τους συντελεστές της εκπομπής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7/8, που ρίχνει αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή «10 Παντού».

Πάντως, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν ξαφνική, αφού από τον Απρίλιο και μετά φαίνεται πως υπήρχε πλούσιο παρασκήνιο, με παράπονα από την πλευρά της δημοσιογράφου, η οποία πλέον είναι προς αναζήτηση νέας τηλεοπτικής στέγης.

Υπενθυμίζεται ότι η Μίνα Καραμήτρου ασχολείται από το 1993 με το αστυνομικό ρεπορτάζ, έχοντας καλύψει ρεπορτάζ και πολύκροτες υποθέσεις. Η καριέρα της άρχισε από το Mega, ενώ τα τελευταία χρόνια στο Open έχει παρουσιάσει εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Η ίδια το 2014 τιμήθηκε από το Ίδρυμα Μπότση για την δημοσιογραφική της πορεία.