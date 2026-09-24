Διονύσης Βερβελές: Αποχωρεί από τον «Πρωταθλητή» έπειτα από 3.717 ημέρες

Την αποχώρησή του από την εφημερίδα «Πρωταθλητής», έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια συνεργασίας, ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Διονύσης Βερβελές.

Με μία μακροσκελή και συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Facebook, ο Διονύσης Βερβελές αποχαιρέτησε συνεργάτες και αναγνώστες, κλείνοντας έναν επαγγελματικό κύκλο που άρχισε στις 21 Ιουλίου 2016 και ολοκληρώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

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«Αντίο αλάνια, 3.717 ημέρες μετά», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το τελευταίο άρθρο είναι πάντα το δυσκολότερο, όχι επειδή απουσιάζουν οι λέξεις, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές.

Δέκα χρόνια και εκατομμύρια λέξεις

Ο δημοσιογράφος θυμήθηκε το πρώτο του κείμενο στην εφημερίδα, το οποίο άρχιζε με τη φράση: «Μια όμορφη καλημέρα σε όλους σας. Από σήμερα, στην οικογένεια του “Πρωταθλητή”. Μια νέα αρχή, ένα νέο κεφάλαιο».

Δέκα χρόνια αργότερα, ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται, έχοντας συμπεριλάβει, όπως ανέφερε, εκατομμύρια λέξεις για μεγάλες στιγμές, τίτλους, απογοητεύσεις και δύσκολες περιόδους.

Ο Διονύσης Βερβελές σημείωσε ότι μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας δόθηκαν πολλές «μάχες», με σταθερό άξονα το καλό του Ολυμπιακού.

«Το κεφάλαιο του “Πρωταθλητή” κλείνει για μένα, αλλά αναγνώστης του θα παραμείνω μια ζωή», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το ευχαριστώ στους ανθρώπους της εφημερίδας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Σωτήρη Πουλόπουλο, τον οποίο χαρακτήρισε «τον τελευταίο των Μωικανών», αναγνωρίζοντας την προσπάθειά του να διατηρήσει ζωντανό τον έντυπο Τύπο.

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Ο Διονύσης Βερβελές αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνοδεύουν την έκδοση μιας εφημερίδας, από την αναζήτηση χαρτιού και τις εκτυπώσεις μέχρι τη διαφημιστική υποστήριξη.

Παράλληλα, ευχαρίστησε ονομαστικά συνεργάτες του από τον «Πρωταθλητή», μεταξύ των οποίων τους Νίκο Γυρνά, Μάνο Μαρινάκη, Γιώργο Καλυμιό, Μιχάλη Μορφονιό και Κώστα Νικολακόπουλο, καθώς και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την έκδοση της εφημερίδας.

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«Οι αναγνώστες είναι η δύναμή της»

Ξεχωριστό κομμάτι της ανάρτησής του αφιέρωσε στους αναγνώστες του «Πρωταθλητή», τους οποίους χαρακτήρισε πραγματική δύναμη της εφημερίδας.

«Εσείς διαβάζετε, αγοράζετε την εφημερίδα, είστε η δύναμή της», υπογράμμισε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε όλα αυτά τα χρόνια.

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Ολοκληρώνοντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο γνωστός ρεπόρτερ σημείωσε: «Σας ευχαριστώ για όλα και μην ξεχνάτε, υγεία να έχουμε και προχωράμε».

Η ανάρτηση αφορά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον «Πρωταθλητή» και όχι αποχώρηση από τη δημοσιογραφία ή από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.