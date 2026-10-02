«Madre – Μάνα»: Η νέα σειρά της Μιμής Ντενίση μεταμορφώνει τη Θεσσαλονίκη – Κάλεσμα για 500 βοηθητικούς ηθοποιούς

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο για το «Madre – Μάνα», τη νέα τηλεοπτική σειρά σε σενάριο της Μιμής Ντενίση και σκηνοθεσία του Γιάννη Σακαρίδη. Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 2027, με την πρώτη φάση τους να αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.

Από τη Ροτόντα και τα βυζαντινά τείχη μέχρι το Τσινάρι, τον Λευκό Πύργο και το λιμάνι, χαρακτηριστικά σημεία της πόλης θα αποτελέσουν το φυσικό σκηνικό της παραγωγής. Γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν επίσης στην παλιά πόλη της Ξάνθης και στη Μπαρμπούτα, την ιστορική εβραϊκή συνοικία της Βέροιας.

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Η Μιμή Ντενίση ανακοίνωσε την έναρξη των γυρισμάτων σε συνάντηση με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας ένα προσωπικό όνειρο που χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να προχωρήσει.

«Η πιο ακριβή σειρά που έχει γίνει στην ελληνική τηλεόραση»

Η δημιουργός χαρακτήρισε το εγχείρημα ιδιαίτερα απαιτητικό, τόσο ως προς την προετοιμασία όσο και ως προς το κόστος.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι μία σειρά, η πιο ακριβή που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, την οποία την προορίζουμε για το εξωτερικό μετά», ανέφερε.

Η φιλοδοξία για διεθνή πορεία συνδέεται με μια ιστορία που έχει στο επίκεντρο τον ξεριζωμό, την επιβίωση και την αναζήτηση μιας νέας πατρίδας. Για τη Ντενίση, η επιλογή της Θεσσαλονίκης αποτελεί παράλληλα ευκαιρία να αναδειχθεί η ιστορία της Μακεδονίας και της Θράκης, την οποία θεωρεί ότι συχνά παραμερίζει η δημόσια συζήτηση.

Η Φιλιώ από τη Σμύρνη στη Θεσσαλονίκη

Το «Madre – Μάνα» συνεχίζει την ιστορία της παράστασης «Από Σμύρνη… Σαλονίκη», που παρουσιάστηκε για σχεδόν τρεις μήνες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η αφήγηση ξεκινά το 1943. Η Φιλιώ, πλέον σε προχωρημένη ηλικία, βλέπει από το παράθυρό της Εβραίους συμπολίτες της να οδηγούνται στα τρένα. Ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι που γνωρίζει.

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Η εικόνα την επιστρέφει στο 1923, όταν έφτασε και η ίδια στη Θεσσαλονίκη από τη Σμύρνη, μαζί με όσους από την οικογένειά της είχαν επιζήσει από την Καταστροφή. Μέσα από αυτή την αναδρομή, η σειρά συνδέει διαφορετικές εμπειρίες διωγμού και ξεριζωμού.

Ο τίτλος έχει διπλή αναφορά: στη Φιλιώ, που αγκαλιάζει όσους έχουν ανάγκη, και στη Θεσσαλονίκη ως τόπο υποδοχής προσφύγων και ιστορική πατρίδα της εβραϊκής κοινότητας.

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Το καστ και το κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς

Στη σειρά συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Νίκος Ψαρράς

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Γιάννης Τσιμιτσέλης

Κατερίνα Γερονικολού

Ναταλία Δραγούμη

Ντίνα Μιχαηλίδου

Αντώνης Λουδάρος

Άννα Κουρή

Νόνη Ιωαννίδου

Λευτέρης Ελευθερίου

Παράλληλα, η παραγωγή θα χρειαστεί περίπου 500 βοηθητικούς ηθοποιούς, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς που θέλουν να συμμετάσχουν.

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Τον σκηνικό διάκοσμο αναλαμβάνει η Αγγελική Ανακτορίδου, τα κοστούμια η Φωτεινή Δήμου, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Μίνως Μάτσας. Η σειρά αποτελεί συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ΕΚΟΜΕΔ.

Τεχνητή νοημοσύνη για τη Θεσσαλονίκη μιας άλλης εποχής

Η αναπαράσταση της πόλης θα συνδυάσει φυσικούς χώρους, σκηνικά, κοστούμια και ψηφιακές παρεμβάσεις.

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Σύμφωνα με τη Μιμή Ντενίση, θα αξιοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανασύνθεση στοιχείων του αστικού τοπίου που δεν υπάρχουν πλέον, όπως το τραμ και κτίσματα γύρω από τη Ροτόντα και την Αψίδα.

Στόχος είναι η σημερινή πόλη να αποκτήσει στην οθόνη την εικόνα της μεσοπολεμικής και κατοχικής περιόδου, διατηρώντας ως βάση τους πραγματικούς χώρους της.

Η δημιουργός εκτιμά ότι η παραγωγή θα αναδείξει τόσο την ομορφιά όσο και την ιστορική διαδρομή της περιοχής. Η Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται για μήνες στο επίκεντρο των γυρισμάτων, φιλοξενώντας το καστ και τους συντελεστές του εγχειρήματος.