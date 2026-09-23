Πέθανε η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη – Θλίψη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θλίψη στην οικογένεια του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων προκάλεσε η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η Όλγα Γκάλη υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια επί δεκαετίες, έχοντας διαγράψει σημαντική πορεία σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ειδησεογραφικούς ιστοτόπους.

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Οι συνάδελφοί της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο πάντα χαμογελαστό και ευπροσήγορο, ο οποίος παρέμεινε αφοσιωμένος στην εργασία του ακόμη και κατά τις τελευταίες ημέρες της επαγγελματικής του διαδρομής.

Η πορεία της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Όλγα Γκάλη εντάχθηκε στο δυναμικό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων τα προηγούμενα χρόνια.

Αρχικά εργάστηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πρακτορείου, «Πρακτορείο FM 104,9», ενώ στη συνέχεια πέρασε στη σύνταξη ειδήσεων του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την εμπειρία, τη συνέπεια και την εργατικότητά της συνέβαλε στην καθημερινή ενημέρωση, κερδίζοντας την εκτίμηση των συναδέλφων της.

Πολυετής παρουσία στα μέσα ενημέρωσης

Πριν από την ένταξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Όλγα Γκάλη είχε μακρά και πολυσχιδή επαγγελματική διαδρομή στα μέσα ενημέρωσης.

Εργάστηκε επί σειρά ετών στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ενώ συνεργάστηκε και με το εκδοτικό συγκρότημα «Μακεδονία-Θεσσαλονίκη».

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Στην πορεία της εργάστηκε επίσης στις εφημερίδες «Πρώτο Θέμα» και «Καρφίτσα», καθώς και σε τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους.

Παράλληλα, είχε αναπτύξει συνεργασία και με μέσα ενημέρωσης της Κύπρου, διευρύνοντας την πολυετή παρουσία της στον δημοσιογραφικό χώρο.

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Το αντίο του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ανακοίνωσή του, το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της συναδέλφου.

«Η οικογένεια του ΑΠΕ-ΜΠΕ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια της συναδέλφου και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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Η Όλγα Γκάλη ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Κλείτο Καρκανιά.

Η είδηση του θανάτου της προκαλεί θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφική οικογένεια, με φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν μία επαγγελματία που υπηρέτησε την ενημέρωση με συνέπεια και ήθος.