Απών ο Κρατερός Κατσούλης από το «Νωρίς νωρίς» – Τι είπε η Μαρία Ηλιάκη

Ο Κρατερός Κατσούλης απουσίαζε το πρωί της Δευτέρας (5/10) από την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», αφήνοντας τη Μαρία Ηλιάκη να καλημερίσει μόνη της τους τηλεθεατές. Η παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής αναφέρθηκε στην απουσία του συμπαρουσιαστή της εξηγώντας ότι ταλαιπωρείται από μια ίωση. Για τον λόγο αυτό, χρειάστηκε να παραμείνει στο σπίτι και να μην βρεθεί σήμερα στο πλατό.

“Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα! Μόνη μου. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει φέτος. Άρχισαν οι ιώσεις πάρα πολύ γρήγορα. Τον Κρατερό μας ταλαιπωρεί μια ίωση. Να του ευχηθούμε περαστικά και τον περιμένουμε κοντά μας το συντομότερο”, είπε η Μαρία Ηλιάκη αρχικά για τον Κρατερό Κατσούλη.

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“Εγώ, παιδιά, χθες κοιμόμουν όλη μέρα και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, δεν με είδε το φως του ήλιου, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας”, συμπλήρωσε η Μαρία Ηλιάκη για τον Κρατερό Κατσούλη.