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LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη για το reunion με τον Νίκο Μουτσινά: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

"Σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε"

Μαρία Ηλιάκη για το reunion με τον Νίκο Μουτσινά: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»
DEBATER NEWSROOM

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νίκος Μουτσινάς συναντήθηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια, γεγονός το οποίο σχολίασε η ίδια η παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή της. Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης (7/7) στον αέρα του “Νωρίς-νωρίς” μίλησε για το reunion τους αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ήταν σαν να το έπιασαν από εκεί που το άφησαν».

Χαρακτηριστικά η Μαρία Ηλιάκη είπε: “Καλά, δεν ήταν και το εθνικό ζήτημα η σχέση μου με τον Μουτσινά αλλά χάρηκε ο κόσμος, γιατί μας είχαν συνηθίσει μαζί. Η αλήθεια είναι ότι δε μου είχε ευχηθεί για το μωρό, ούτε μου είχε στείλει δώρο”.

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Ενώ στη συνέχεια η Μαρία Ηλιάκη συνέχισε λέγοντας: “Τώρα που θα πάει Δημοτικό, θα μου στείλει δώρο. Όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι από αυτές τις φορές που συναντιέσαι  με ανθρώπους και είναι σαν να τον είχες δει χθες. Σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό”.

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