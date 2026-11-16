Φώτης Σεργουλόπουλος: Εκτός «Πρωίαν σε είδον» ο παρουσιαστής – Τι είπε η Τζένη Μελιτά

Η Τζένη Μελιτά ανέλαβε μόνη της την παρουσίαση της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» το πρωί της Δευτέρας (16/11), καθώς ο Φώτης Σεργουλόπουλος δεν βρέθηκε στο πλατό της ΕΡΤ. Η παρουσιάστρια φρόντισε να ενημερώσει τους τηλεθεατές για τον λόγο που ο συνεργάτης της απουσίαζε, αποκαλύπτοντας πως είχε προγραμματισμένη ιατρική εξέταση.

“Το αγόρι μου σήμερα λείπει, έχει μια προγραμματισμένη εξέταση, αλλά όλα καλά. Αύριο θα είναι εδώ. Σας το λέω, σας το υπογράφω“, είπε χαρακτηριστικά η Τζένη Μελιτά.

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Ενώ στη συνέχεια περνόντας στη θεματολογία της ημέρας η Τζένη Μελιτά είπε: “Έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή για εσάς με πολύ ωραία και χρηστικά θέματα», ανέφερε, προαναγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ένα θέμα για το κιτ έκτακτης ανάγκης των 72 ωρών, αλλά και χρήσιμες επισημάνσεις για τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS”.