Το μήνυμα ότι ” Η «Ατζέντα 2030» γίνεται πράξη – Χτίζουμε τις Ενοπλες Δυνάμεις του αύριο”, έστειλε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως σημείωσε, “Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει τις πύλες του στους πολίτες!”, με αφορμή τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, “με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, σας προσκαλούμε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00, στο Στρατόπεδο «Παπάγου», για να γνωρίσετε από κοντά τις Ένοπλες Δυνάμεις της Νέας Εποχής.”

Στη στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας θα εκτεθούν, όπως τόνισε, “σύγχρονα drones, μη επανδρωμένα συστήματα, τεχνολογίες anti-drone και οπλικά συστήματα αιχμής, πολλά από τα οποία παρουσιαστηκαν για πρώτη φορά στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη”.

“Ξεχωριστή θέση έχουν τα συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, που αναδεικνύουν τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία, όπως πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, “να γνωρίσουν την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ Πατρίδος, καθώς και τη νέα βιοκλιματική όψη του Υπουργείου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, με τη δημιουργία ενός νέου «πνεύμονα» πρασίνου”.

Η «Ατζέντα 2030» γίνεται πράξη. Με σύγχρονη τεχνολογία, ελληνική καινοτομία και ισχυρότερη αποτρεπτική ικανότητα, χτίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις του αύριο.

Σας περιμένουμε!” , κατέληξε.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ