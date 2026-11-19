Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έδωσαν το «παρών» στη φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση «Τραγουδάμε μαζί», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όπου και παραχώρησαν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Μεταξύ άλλων, οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στη νέα τηλεοπτική σελίδα που άνοιξαν φέτος, αφήνοντας την ΕΡΤ για τον ΣΚΑΪ, ενώ μίλησαν και για το πώς αντιμετώπισαν την αλλαγή αυτή, αλλά και για το ενδεχόμενο να τους προβλημάτισε η αντίδραση του τηλεοπτικού κοινού στη μετακίνησή τους.

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“Έχεις μια αγωνία όταν μετακινείσαι. Δεν είναι αν θα έρθει ο ίδιος κόσμος ή νέος, έχεις μια αγωνία αν θα σε δει ο κόσμος γενικά. Αυτή την αγωνία όλοι την έχουν”, είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. “Δεν ήταν δική μας απόφαση να κρατήσουν τον τίτλο “Στούντιο 4” στην ΕΡΤ. Είναι μια απόφαση που την έχει πάρει ένα κανάλι. Οπότε δεν έχουμε εμείς κάτι να σχολιάσουμε”, είπε στη συνέχεια η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

“Το κομμάτι νίκες, ήττες, πρώτος, δεύτερος κτλ στην τηλεόραση, είναι κάτι πολύ ρευστό. Σήμερα είσαι, αύριο δε σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Η σύγκριση που γίνεται με εμάς και το φετινό “Στούντιο 4”, ούτε μας στενοχωρεί, ούτε μας χαροποιεί. Είναι και άδικο για όλους τους συναδέλφους”, συμπλήρωσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Τέλος, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου δήλωσε: “Φύγαμε από την ΕΡΤ τόσο καλά, με τόση πολλή αγάπη… Συναισθηματικά δεμένοι είμαστε μόνο μεταξύ μας, ούτε με τις λέξεις, ούτε με τίποτα, μόνο μεταξύ μας. Χρησιμοποιήσαμε τον τίτλο “Studio στις 3” γιατί θέλαμε να υπάρχει μια γέφυρα με την παλιά εκπομπή”.