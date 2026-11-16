Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για την προσωπική και επαγγελματική τους καθημερινότητα, αποκαλύπτοντας παράλληλα όσα σχεδιάζουν για το τηλεοπτικό τους μέλλον. Οι δύο παρουσιαστές απάντησαν στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ρούτα.

“Φέτος που δεν έχουμε την εκπομπή, το μόνο που έχουμε περισσότερο είναι ότι κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Δεν ξυπνάμε πέντε που ξυπνούσαμε”, είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

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Από την πλευρά του ο Ετεοκλής Παύλου είπε: “Εμένα μου λείπει πάρα πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσω, θα δω. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ”.

“Θεωρώ ότι όταν κόπηκε η εκπομπή μας στο Star, δεν ήξεραν ακόμα τι θα κάνουνε. Θεωρώ ότι δεν μας αντικατέστησε η Ζήνα. Είναι μια διαφορετική εκπομπή η δική της. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνει τώρα η Ζήνα”, παραδέχτηκε η Ελένη Χατζίδου.

“Με το που τελείωσε η εκπομπή και μας ανακοινώθηκε ότι δεν προχωράει, έγινε μια άλλη πρόταση κατευθείαν. Η συγκεκριμένη εκπομπή δεν έγινε καθόλου. Ήταν μια πρόταση για κάτι μαγνητοσκοπημένο. Μπορεί να γίνει την νέα σεζόν και ίσως να μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα που κάνουμε. Θα δούμε”, αποκάλυψε ολοκληρώνοντας η Ελένη Χατζίδου.