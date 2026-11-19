Νέο οργανωμένο κύκλωμα εταιρειών, το οποίο μέσω εικονικών συναλλαγών απέκρυπτε φορολογητέα έσοδα και ζητούσε παράνομες επιστροφές φόρων, εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής δύο διευθυντικά στελέχη τραπεζικών καταστημάτων και τέσσερις λογιστές.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, ο μηχανισμός στηριζόταν στην ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα υψηλής αξίας μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Φοροδιαφυγή άνω των 28 εκατ. ευρώ

Μέσω των εικονικών συναλλαγών, οκτώ εταιρείες φέρονται να απέφυγαν την καταβολή φόρων συνολικού ύψους άνω των 28 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό:

Περίπου 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος.

Περίπου 15 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες υπέβαλαν παράλληλα δηλώσεις με τις οποίες ζητούσαν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να τις δικαιούνται.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, τα 28 εκατ. ευρώ των φόρων έχουν ήδη καταλογιστεί.

Άνεργοι και ιδιοκτήτες καφενείων ως διαχειριστές

Οι εταιρείες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι είχαν δηλωθεί πρόσωπα των οποίων το οικονομικό και επαγγελματικό προφίλ δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Μεταξύ αυτών φέρονται να βρίσκονταν άνεργοι, ιδιοκτήτες τοπικών καφενείων και πρόσωπα χωρίς προηγούμενη εμφανή επιχειρηματική παρουσία.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι συγκεκριμένοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν επανειλημμένα στη διοίκηση εταιρειών με συναλλαγές και οικονομικά μεγέθη που δεν συμβάδιζαν με το πραγματικό τους προφίλ.

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Ο Jaccard ξεσκέπασε τις συνδέσεις

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του κυκλώματος έπαιξε η ανάλυση των δεδομένων και η χαρτογράφηση των σχέσεων μεταξύ εταιρειών, φυσικών προσώπων, συναλλαγών και τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ελεγκτές χρησιμοποίησαν, μεταξύ άλλων, τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, ο οποίος καταγράφει σε ποιον βαθμό δύο σύνολα δεδομένων εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά.

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Με αυτόν τον τρόπο εντοπίστηκαν:

Κοινά πρόσωπα στη διοίκηση διαφορετικών εταιρειών.

Επαναλαμβανόμενες συναλλαγές μεταξύ των ίδιων επιχειρήσεων.

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί και στοιχεία επικοινωνίας.

Οι ίδιοι διαχειριστές ή εταίροι σε πολλαπλά εταιρικά σχήματα.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά πώς ο αλγόριθμος Jaccard εντοπίζει τους «αχυρανθρώπους» και χαρτογραφεί τις κρυφές συνδέσεις μεταξύ ΑΦΜ.

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Ο ρόλος των δύο τραπεζικών στελεχών

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα δύο τραπεζικά στελέχη φέρονται να διευκόλυναν τους διαχειριστές των εταιρειών να πραγματοποιούν αναλήψεις παράνομων επιστροφών φόρου, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σε μετρητά.

Για κάθε ανάληψη φέρονται να λάμβαναν «αμοιβή» που ξεπερνούσε ακόμη και τις 100.000 ευρώ.

Για τη διερεύνηση της δράσης τους, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ συνεργάστηκαν με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας, προκειμένου να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι αναλήψεις.

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονταν από καφενείο

Τέσσερις λογιστές έχουν επίσης συλληφθεί για την υπόθεση, καθώς φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εταιρειών.

Ως βάση για την τεχνολογική υποστήριξη του κυκλώματος χρησιμοποιούνταν καφενείο στο κέντρο της Αθήνας. Από τον συγκεκριμένο χώρο φέρονται να υποβάλλονταν οι φορολογικές δηλώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες επιστροφές.

Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών, η επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που χαρακτηρίζεται ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος.

Η νέα υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις για κύκλωμα φοροδιαφυγής με εταιρείες-«φαντάσματα» και αχυρανθρώπους.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Πέρα από τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, από τους οποίους κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα κατασχεθέντα και να διαπιστωθεί εάν στο κύκλωμα συμμετείχαν επιπλέον πρόσωπα ή εταιρείες.

Η ποινική ευθύνη των συλληφθέντων θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.