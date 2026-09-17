Μαρία Ηλιάκη: Αιφνιδίασε τον Λάκη Τζορντανέλλι με την αποκάλυψη της ηλικίας της – «Δεν σου φαίνεται»
"Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη"
Η Μαρία Ηλιάκη το πρωί της Πέμπτης (17/9) υποδέχτηκε στην εκπομπή “Νωρίς νωρίς” τον Λάκη Τζορντανέλλι. Ο τραγουδιστής παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή.
Λίγο πριν το τέλος της συζήτησής τους, ο τραγουδιστής με αφορμή την κουβέντα τους για την οικογένεια ρώτησε την Μαρία Ηλιάκη εάν είναι παντρεμένη. “Παντρεύτηκα και έχω μια κόρη 5 ετών. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη“, είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια την ρώτησε αν θα ήθελε να αποκτήσει και δεύτερο παιδί, με την Μαρία Ηλιάκη να απαντά: “Δεν ξέρω αν θα έκανα δεύτερο παιδί, γιατί μην κοιτάς που φαίνομαι νέα, είμαι 49 ετών”, με τον ίδιο να σοκάρεται καθώς νόμιζε ότι είναι αρκετά νεότερη.
πηγή στην Google
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