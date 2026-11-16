Ανθή Βούλγαρη: Εκτός «Κοινωνία ώρα Mega» – Τι είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Η Ανθή Βούλγαρη απουσίαζε από το πρωί της Δευτέρας (16/11) από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», με τον συμπαρουσιαστή της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο, να εμφανίζεται μόνος στο πλατό.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αφότου καλημέρισε τους τηλεθεατές, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην απουσία της Ανθής Βούλγαρη, αποκαλύπτοντας πως ένα απρόοπτο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν της επέτρεψε να βρίσκεται κανονικά στη θέση της.

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“Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί”, είπε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για την Ανθή Βούλγαρη.