Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός «Κοινωνία ώρα Mega» – Τι είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

"Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα…"

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός «Κοινωνία ώρα Mega» – Τι είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος
DEBATER NEWSROOM

Η Ανθή Βούλγαρη απουσίαζε από το πρωί της Δευτέρας (16/11) από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», με τον συμπαρουσιαστή της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο, να εμφανίζεται μόνος στο πλατό.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αφότου καλημέρισε τους τηλεθεατές, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην απουσία της Ανθής Βούλγαρη, αποκαλύπτοντας πως ένα απρόοπτο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν της επέτρεψε να βρίσκεται κανονικά στη θέση της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί”, είπε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για την Ανθή Βούλγαρη.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θεσσαλονίκη: Μνημείο από το 1985 και «επικινδύνως ετοιμόρροπη» από το 2019 η βίλα Νεχαμά, τμήμα της οποίας κατέρρευσε χθες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μνημείο από το 1985 και «επικινδύνως ετοιμόρροπη» από το 2019 η βίλα Νεχαμά, τμήμα της οποίας κατέρρευσε χθες

Πρόκειται για τη Βίλα Νεχαμά, ένα από τα ελάχιστα ιστορικά κτίρια που έχουν απομείνει στην άλλοτε Λεωφόρο των Εξοχών, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας