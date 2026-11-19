Ένταση επικράτησε στον αέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» ανάμεσα στον Τάσο Ποτσέπη και τον Θανάση Κατερινόπουλο, την ώρα που ο πρώην συνοριοφύλακας επιχειρούσε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για την επεισοδιακή σύλληψή του σε strip club στο Χαϊδάρι.

Ο Τάσος Ποτσέπης απέρριψε όσα είχαν ακουστεί για το περιστατικό ως «μπούρδες» και άρχισε να περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν το βράδυ της σύλληψής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ερώτηση του Κατερινόπουλου που άναψε τα αίματα

Ο Τάσος Ποτσέπης ανέφερε ότι είχε επιλέξει να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά του μαζί με τον αδελφό του, επισημαίνοντας ότι εκείνος υπηρετεί ως μάχιμος αστυνομικός στην ομάδα ΔΙΑΣ.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Θανάσης Κατερινόπουλος, ρωτώντας ποια σημασία είχε για την υπόθεση η υπηρεσιακή ιδιότητα του αδελφού του.

Η ερώτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Τάσου Ποτσέπη, ο οποίος ζήτησε από τον παρουσιαστή Πέτρο Κουσουλό να παρέμβει και απαίτησε από τον απόστρατο αξιωματικό να του απευθύνεται στον πληθυντικό.

Ο Ποτσέπης υποστήριξε ότι δεν δεχόταν υποδείξεις, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης ανέφερε πως «έχω να κοιμηθώ τέσσερις ημέρες».

Η παρέμβαση του Πέτρου Κουσουλού

Ο Πέτρος Κουσουλός παρενέβη άμεσα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος διευθύνει τη συζήτηση και ζητώντας από τον Ποτσέπη να μην απευθύνεται υποτιμητικά στον Θανάση Κατερινόπουλο.

Μετά την παρέμβαση του παρουσιαστή, ο Τάσος Ποτσέπης επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας ότι εκτιμά τον απόστρατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., αλλά ήθελε να ολοκληρώσει πρώτα την περιγραφή του και στη συνέχεια να δεχθεί ερωτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύλληψη στο strip club και η αναβολή

Ο Τάσος Ποτσέπης συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης σε strip club στο Χαϊδάρι, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση. Ο ίδιος αμφισβητεί την εκδοχή των αστυνομικών και υποστηρίζει ότι τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν διαφορετικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση πήρε αναβολή για τις 30 Νοεμβρίου, με τον Τάσο Ποτσέπη να αφήνεται ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση.

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα: