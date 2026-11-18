Μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της χρονιάς ανακοίνωσε επίσημα το MEGA, καθώς ο Αντώνης Κανάκης και η Tony Productions εντάσσονται στο δυναμικό του σταθμού.

Η συμφωνία έχει διάρκεια τριών ετών και περιλαμβάνει τη μετακόμιση στο MEGA των εκπομπών «Ράδιο Αρβύλα», «Βινύλιο» και «Boomers», μαζί με ολόκληρη τη βασική ομάδα του παρουσιαστή.

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Αντώνης Κανάκης: Τριετής συμφωνία με το MEGA

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του θα βρίσκονται στη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την επιθυμία η συνεργασία να έχει ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια.

Το MEGA καλωσόρισε τον παρουσιαστή κάνοντας λόγο για μια «ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης», η οποία έχει δημιουργήσει εκπομπές που γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας έρχεται περίπου έναν μήνα μετά το επίσημο τέλος του «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1, έπειτα από μία πολυετή τηλεοπτική διαδρομή.

Σερβετάς, Κιούσης, «Κωστάκης» και «Πασοκτζής» στο MEGA

Στη νέα τηλεοπτική στέγη του Αντώνη Κανάκη θα βρίσκονται και οι σταθεροί συνεργάτες του, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης.

Μαζί τους θα συνεχίσουν να εμφανίζονται οι δημοφιλείς χαρακτήρες «Κωστάκης» και «Πασοκτζής», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σατιρικής ταυτότητας του «Ράδιο Αρβύλα».

Η συμφωνία αφορά συνολικά την Tony Productions, γεγονός που σημαίνει ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται σε μία μόνο εκπομπή, αλλά περιλαμβάνει το σύνολο των βασικών παραγωγών της ομάδας.

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Στο MEGA «Ράδιο Αρβύλα», «Βινύλιο» και «Boomers»

Στη συχνότητα του MEGA θα προβληθούν:

Το «Ράδιο Αρβύλα» , το οποίο τη φετινή τηλεοπτική περίοδο θα γιορτάσει την 20ή σεζόν του.

, το οποίο τη φετινή τηλεοπτική περίοδο θα γιορτάσει την 20ή σεζόν του. Το «Βινύλιο» , με τη μουσική, κοινωνική και νοσταλγική του ταυτότητα.

, με τη μουσική, κοινωνική και νοσταλγική του ταυτότητα. Οι «Boomers», με τη σατιρική ματιά της ομάδας στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα.

Ο σταθμός δεν ανακοίνωσε ακόμη τις ημερομηνίες πρεμιέρας, τις ημέρες προβολής ή τις ώρες μετάδοσης των τριών εκπομπών, περιοριζόμενος στη φράση ότι έρχονται «σύντομα» στο νέο πρόγραμμα.

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Η πρώτη αντίδραση του Κανάκη μετά τον ΑΝΤ1

Ο Αντώνης Κανάκης είχε προχωρήσει πρόσφατα στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το τέλος της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1, μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία, την τηλεόραση και τη σάτιρα.

Πλέον, το τηλεοπτικό τοπίο αλλάζει οριστικά, με το MEGA να εντάσσει στο πρόγραμμά του ένα από τα ισχυρότερα και πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brands των τελευταίων δεκαετιών.

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Η ανακοίνωση του MEGA

«Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη και την Tony Productions», αναφέρει ο σταθμός.

«Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό “Ράδιο Αρβύλα”, που φέτος θα γιορτάσει την 20ή σεζόν του, το μοναδικό “Βινύλιο”, αλλά και οι “Boomers”, έρχονται στο MEGA», καταλήγει η ανακοίνωση.