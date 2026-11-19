Κλειστή για έξι ώρες θα παραμείνει απόψε, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η σήραγγα Βριλησσίων της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και Περιφερειακή Υμηττού, λόγω άσκησης πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα αρχίσει στις 23:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου.

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Η κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά τη σήραγγα Βριλησσίων, στην περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου, και αναμένεται να επηρεάσει όσους κινούνται από την Ελευσίνα προς το Αεροδρόμιο, το Μαρκόπουλο και την Περιφερειακή Υμηττού.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα θα ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή:

Έξοδος από την Αττική Οδό στον κόμβο Πεντέλης, στην έξοδο 12. Κίνηση μέσω της παρόδου της Αττικής Οδού, στο πάρκο Βριλησσίων πάνω από τη σήραγγα. Επανείσοδος στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον ανατολικό σταθμό διοδίων Πεντέλης.

Για την επανείσοδο των οχημάτων δεν θα απαιτείται δεύτερη καταβολή διοδίων, ενώ στο σημείο θα υπάρχει προσωρινή σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών.

Πρόκειται για νέα προσωρινή ρύθμιση στον αυτοκινητόδρομο, μετά τις πρόσφατες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, στην περιοχή του Κορωπίου.

Η μεγάλη άσκηση

Η άσκηση πυρόσβεσης θα πραγματοποιηθεί τα μεσάνυχτα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το σενάριο προβλέπει εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό, έπειτα από ανάφλεξη του μπροστινού ελαστικού του μέσα στη σήραγγα.

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Όχημα που ακολουθεί προσκρούει στο φλεγόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα κληθούν να κατασβέσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Παράλληλα, θα δοκιμαστεί στην πράξη ο συντονισμός των υπηρεσιών για:

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Την ασφαλή απομάκρυνση του εγκλωβισμένου.

Την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε συνθήκες σήραγγας.

Τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Την προστασία των οδηγών και των επιβατών των οχημάτων που θα έχουν ακινητοποιηθεί πίσω από το συμβάν.

Τη συνεργασία Πυροσβεστικής, Τροχαίας, ΕΚΑΒ και προσωπικού της Αττικής Οδού.

Η σύσταση της Τροχαίας

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού μεταξύ 23:00 και 05:00, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Όσοι χρειαστεί να κινηθούν προς το Αεροδρόμιο ή την Περιφερειακή Υμηττού θα πρέπει να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών.

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Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρουσιάζονται στη σελίδα του DEBATER για την Τροχαία.