Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα εντόπισαν τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων στα πειστήρια της δολοφονίας της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μετά την εφαρμογή κατάλληλων διαδοχικών εργαστηριακών μεθόδων, εμφανίστηκε και φωτογραφήθηκε αξιοποιήσιμο αποτύπωμα σε μαύρη πλαστική σακούλα που είχε βρεθεί μέσα στη βαλίτσα.

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Η συγκεκριμένη σακούλα αποτελούσε μέρος ενός συνόλου αντίστοιχων σακουλών, μέσα στις οποίες είχε τοποθετηθεί η σορός της 24χρονης.

Τι αναφέρει η εργαστηριακή εξέταση

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση εξέτασης των πειστηρίων:

«Με χρήση κατάλληλων διαδοχικών μεθόδων εμφανίστηκε και φωτογραφήθηκε αξιοποιήσιμο αποτύπωμα σε επιφάνεια πλαστικής σακούλας μαύρου χρώματος».

Το γεγονός ότι το αποτύπωμα χαρακτηρίστηκε «αξιοποιήσιμο» σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκριτικό έλεγχο με αποτυπώματα προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο πρόσωπο ανήκει ούτε εάν έχει προκύψει οριστική ταυτοποίησή του. Επομένως, το εύρημα δεν μπορεί από μόνο του να αποδοθεί στον 20χρονο βασικό ύποπτο πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εργαστηριακή σύγκριση.

Τα υγρά αποσύνθεσης δυσκόλεψαν την έρευνα

Το έργο των ειδικών ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς είχε μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα από την τέλεση του εγκλήματος έως τον εντοπισμό της βαλίτσας.

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Στις πλαστικές σακούλες, στη βαλίτσα και στα υπόλοιπα πειστήρια υπήρχε έντονη παρουσία σωματικών υγρών αποσύνθεσης. Η κατάσταση αυτή δυσχέραινε σημαντικά την εμφάνιση και την αξιοποίηση πιθανών αποτυπωμάτων ή άλλων εγκληματολογικών ευρημάτων.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τα στελέχη των εργαστηρίων κατάφεραν να εμφανίσουν και να φωτογραφήσουν το συγκεκριμένο αποτύπωμα.

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Γιατί θεωρείται κρίσιμο το εύρημα

Η θέση στην οποία εντοπίστηκε προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο αποτύπωμα, καθώς δεν βρέθηκε απλώς μέσα σε κάποιο διαμέρισμα ή κοινόχρηστο χώρο, αλλά πάνω σε μία από τις σακούλες που χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση της σορού στη βαλίτσα.

Εφόσον ταυτοποιηθεί με πρόσωπο που ερευνάται, το αποτύπωμα θα αξιολογηθεί μαζί με το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα της υπόθεσης.

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Το DEBATER είχε αποκαλύψει ότι στο διαμέρισμα όπου φέρεται να διαπράχθηκε το έγκλημα είχαν εντοπιστεί αποτυπώματα τεσσάρων διαφορετικών προσώπων.

Η σύλληψη του 20χρονου στο Στρασβούργο

Το νέο εγκληματολογικό εύρημα έρχεται στο φως μετά τη σύλληψη στο Στρασβούργο του 20χρονου βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της Αραμάτα.

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Ο νεαρός από τη Γουινέα φέρεται να είχε διαφύγει από την Ελλάδα μέσω Ιταλίας και να είχε καταλήξει στη Γαλλία. Οι ελληνικές Αρχές αναμένουν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την παράδοσή του στην Ελλάδα και την εξέτασή του για την υπόθεση.

Η ποινική του ευθύνη δεν έχει κριθεί και θα αποφασιστεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.