Βίσση – Καρβέλας: Η παλιά ρήξη και το δημοσίευμα του 2009 με τίτλο «Δεν είμαστε φίλοι»

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με αφορμή τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, δεν είναι η πρώτη δοκιμασία στη σχέση τους. Ένα δημοσίευμα του Μαΐου του 2009 καταγράφει μια προηγούμενη περίοδο απομάκρυνσης, μέσα από όσα έλεγε τότε η ίδια η τραγουδίστρια.

Το δημοσίευμα του 2009 για τη διαφωνία τους

Στις 14 Μαΐου 2009, το WomenOnly δημοσίευε κείμενο με τίτλο «Βίσση: “Δεν είμαστε φίλοι με τον Καρβέλα”!», μεταφέροντας συνέντευξή της στο περιοδικό Down Town.

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Η Βίσση αναγνώριζε ότι οι σχέσεις τους περνούσαν μια δύσκολη φάση, χωρίς να εξηγεί στο συγκεκριμένο απόσπασμα την αιτία. Όπως καταγραφόταν στο δημοσίευμα, δήλωνε:

«Εντάξει, διαφωνήσαμε σε κάτι. Δε σημαίνει ότι υπάρχει μίσος».

Το κείμενο ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαν να είναι φίλοι, αλλά η τραγουδίστρια θεωρούσε πιθανή την αποκατάσταση της φιλίας τους. Η απόσταση, επομένως, δεν παρουσιαζόταν από την ίδια ως οριστικό τέλος.

Τα τραγούδια του Καρβέλα παρέμεναν στο πρόγραμμά της

Στην ίδια συνέντευξη είχε ερωτηθεί αν ένιωθε περίεργα ερμηνεύοντας τραγούδια του πρώην συζύγου και συνεργάτη της. Η απάντησή της ήταν αρνητική.

Η προσωπική διαφωνία δεν είχε οδηγήσει σε απομάκρυνση από το μουσικό έργο που είχαν δημιουργήσει μαζί. Αυτό δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παλιά τοποθέτηση, καθώς σήμερα η αντιπαράθεση περιλαμβάνει και διαφορετικές θέσεις για τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του.

Η νέα σύγκρουση μετά το ΟΑΚΑ

Στη σημερινή διαμάχη, ο Καρβέλας, με την ανακοίνωσή του στις 6 Οκτωβρίου, περιέγραψε διαφωνίες για την καλλιτεχνική κατεύθυνση της Βίσση, την παρουσίαση των τραγουδιών του και την αμοιβή του.

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Η τραγουδίστρια απάντησε την επόμενη ημέρα, αμφισβητώντας την εκδοχή του και καταγγέλλοντας ότι είχε απαιτήσει 1,5 εκατ. ευρώ λίγο πριν από τη συναυλία, συνοδεύοντας την απαίτηση με απειλές. Πρόκειται για τις αντικρουόμενες θέσεις των δύο πλευρών.

Στη συνέχεια, η δικηγόρος του συνθέτη ανακοίνωσε ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τη διαχείριση των αδειών ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των έργων του, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Από την πλευρά της Βίσση, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εξέφρασε τη νομική άποψη ότι δεν μπορεί να της απαγορευτεί δικαστικά να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

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Η καταγραφή του 2009 θυμίζει ότι η σχέση τους είχε γνωρίσει ξανά απομάκρυνση. Δεν προδικάζει, όμως, την κατάληξη της σημερινής σύγκρουσης.