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Αννίτα Πάνια για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα: «Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό»

"Όταν τον παίρνω σοβαρά, θα του την πω"

Αννίτα Πάνια για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα: «Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό»
DEBATER NEWSROOM

Η Αννίτα Πάνια βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης για τη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Ηλία Ψινάκη στην εκπομπή «Γηροκομείο». Η παρουσιάστρια κλήθηκε να σχολιάσει τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών, δίνοντας τη δική της εκδοχή για το πώς ξεκίνησε η μεταξύ τους ένταση.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως θεωρεί ότι η πρώτη κίνηση που πυροδότησε τη συζήτηση προήλθε από τον πρώην σύζυγό της, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην Άννα Βίσση. Μάλιστα, αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα δέχεται συνεχώς τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους που επιθυμούν να μάθουν την άποψή της για το συγκεκριμένο θέμα. Κάθε μέρα ξυπνάω με πενήντα αναπάντητες κλήσεις. Εντάξει, δεν το βρίσκω παράλογο βέβαια να προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, την έρευνά τους”, είπε χαρακτηριστικά η Αννίτα Πάνια.

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Στη συνέχεια, ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε πως επί χρόνια έκανε παρέα με τον Νίκο Καρβέλα. “Κι εγώ έκανα παρέα με τον Καρβέλα, τώρα που μου το θύμησες. Έχουμε κάνει παρέα, ναι. Ναι, είναι πολύ καλός, καλός είναι στην παρέα”, είπε με χιούμορ ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε:Βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό. Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω; Δηλαδή θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά, με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά, δεν τσακώνομαι. Όταν τον παίρνω σοβαρά όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα μανουριάσω, θα τα ξαναβρώ, είπε η Αννίτα Πάνια.

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