Ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε για τη μακρόχρονη και ιδιαίτερη σχέση του με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας ως γιος δύο εμβληματικών μορφών του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/11) στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή το νέο του βιβλίο, στο οποίο περιλαμβάνονται ανέκδοτες φωτογραφίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στον Γιάννη Παπαμιχαήλ με ιδιαίτερη συγκίνηση, μιλώντας για τον δεσμό που έχουν αναπτύξει μέσα στα χρόνια και την καθημερινή επικοινωνία τους. Παράλληλα, σχολίασε τα πρόσφατα γεγονότα που απασχόλησαν τη δημοσιότητα, ενώ αποκάλυψε αν σκοπεύει να παραβρεθεί στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου.

“Γνωρίζω την αλήθεια. Μιλάω καθημερινά με τον Γιάννη. Είμαι δίπλα του εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον τον καιρό που κάναμε το βιβλίο μαζί. Είμαστε καθημερινά σε μία επαφή. Τον Γιάννη τον ξέρω από επτά χρονών. Ο Γιάννης για μένα είναι οικογένεια, είναι η συνέχεια της Αλίκης. Η Αλίκη λείπει. Για μένα ήταν η καλή μου νεράιδα, οπότε στα μάτια του Γιάννη βλέπω την Αλίκη. Τον Γιάννη τον αγαπώ. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί, είναι υπερταλαντούχο”, ανέφερε αρχικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

“Μιλάω για πρώτη φορά on camera από τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα. Δεν έχω τοποθετηθεί. Θα πω αυτό και δεν θα ξαναπώ κάτι άλλο. Και την Τρίτη θα παρακαλέσω τους φίλους δημοσιογράφους που θα έρθουν να μη με ρωτήσουν πράγματα που δεν πρέπει για τη συγκεκριμένη βραδιά. Γιατί η βραδιά είναι αφιερωμένη στην Αλίκη, στα 30 χρόνια Αλίκης, και θα γίνει στο θέατρό της και η παρουσίαση του βιβλίου. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό για όλους μας και για μένα που θα παρουσιάσω τη βραδιά, αλλά και για το κοινό που θα είναι εκεί”.

“Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που, απ’ ό,τι είδα στις φωτογραφίες, είναι διάσημο από τα γεννοφάσκια του. Δηλαδή, ήθελε δεν ήθελε, ήταν ο γιος δύο διάσημων ανθρώπων, των πιο διάσημων εκείνα τα χρόνια, της Αλίκης και του Δημήτρη. Ο Γιάννης μπήκε εξώφυλλο από τη γέννησή του, μέχρι όλα τα χρόνια της ζωής του ασχολιόντουσαν με τον Γιάννη. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτό το παιδί είχε αποφασίσει πως ήθελε να είναι διάσημο”.

“Ήταν το πιο διάσημο μωρό στην Ελλάδα και το πιο διάσημο παιδί. Ο Γιάννης δεν μπορούσε να πάει εύκολα να παίξει στην παιδική χαρά, να τον κατεβάσει η μητέρα του στο σχολικό, να πάει να δει τους βαθμούς του, να πάει σε γυμναστικές επιδείξεις. Δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα εύκολα. Αυτό, λοιπόν, από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα και ψυχολογικά για ένα παιδί”, σημείωσε ο Μάκης Δελαπόρτας.

“Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης βεβαίως παίρνει κάποια δικαιώματα από τις ταινίες της μητέρας του για να ζει. Όμως έχει να παλέψει και με τα εσωτερικά του θηρία. Τα χρόνια ήταν άλλα. Όλοι περίμεναν το παιδί, το μωρό να γεννηθεί της εθνικής σταρ. Δεν υπήρχε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Τότε το παιδί ήταν χαρά σε όλους να δουν το παιδί που γέννησε η Αλίκη, που γέννησε η Καρέζη, που γέννησαν, ας πούμε, οι σταρ του κινηματογράφου. Όμως αυτό έχει και το τίμημά του. Αυτό το τίμημα θεωρώ εγώ προσωπικά πως πληρώνει σήμερα ο Γιάννης”, συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κόσμο, γιατί διαβάζω με πολλή πίκρα κάποια σχόλια, τα οποία πραγματικά τον στεναχωρούν και του κάνουν κακό, θεωρώ. Ας μη γράφουμε αυτά τα σχόλια ελαφρά τη καρδία. Ας σκεφτόμαστε και την άλλη πλευρά. Το πώς ένα παιδί σαν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μπορούσε τότε ή τώρα να διαχειριστεί όλο αυτό που συνέβαινε. Δεν είναι μόνο τα χρήματα στη ζωή ή πώς μπορείς να τα διαχειριστείς. Είναι και το άλλο κομμάτι, το πιο εσωτερικό, το πιο πνευματικό, που σε αυτό πρέπει ο κόσμος να το δει λίγο με άλλη ματιά”, πρόσθεσε.