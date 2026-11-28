Τρία προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 έστειλε το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία «Άργος». Το πρώτο αφορά τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, το δεύτερο τη Μαγνησία και τις Σποράδες και το τρίτο την Εύβοια.

Και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, τα μηνύματα προειδοποιούν για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους από τη νύχτα του Σαββάτου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. «Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρουν οι ειδοποιήσεις.

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Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγεται η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και χειμάρρους, με τα πόδια ή με όχημα. Η σύσταση για ρέματα και χειμάρρους ισχύει και για αρκετές ώρες αφότου κοπάσει η βροχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε #Σποράδων. ‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. #Φθιώτιδας και Π.Ε #Βοιωτίας.



‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… November 28, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στην Π.Ε. #Εύβοιας.



‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία «Άργος» από τη νύχτα έως τη Δευτέρα

Από τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, το επίκεντρο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, πριν επεκταθούν σταδιακά στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Την Κυριακή, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά τα 10 στο Αιγαίο. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βόρεια.

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Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα παραμείνουν στα 8 με 9 μποφόρ και θα φτάσουν τοπικά τα 10 στο νότιο Αιγαίο.

Πού ισχύει κόκκινη προειδοποίηση την Κυριακή

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις τέσσερις περιοχές που ειδοποιήθηκαν μέσω του 112, καθώς και στη Λάρισα, την Αττική και την Εύβοια. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στην Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία. Στα ανατολικά, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι προβλέπεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ.

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Για την Κυριακή, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, καθώς και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης από το Σάββατο.

Στο λεκανοπέδιο, οι βροχές άρχισαν ήδη από το βράδυ του Σαββάτου. Για τη βόρεια και βορειοδυτική Αττική, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας προς τη Βοιωτία, δύο προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις της Κυριακής αναμένονται από τις 13:00 έως τις 19:00.