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Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Αποκάλυψε γιατί δεν ρώτησε τον Νίκο Καρβέλα για την Άννα Βίσση

"Το πράγμα το βλέπαμε"

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Αποκάλυψε γιατί δεν ρώτησε τον Νίκο Καρβέλα για την Άννα Βίσση
DEBATER NEWSROOM

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/11) στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όπου παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη συζήτηση που είχε με τον Νίκο Καρβέλα στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω». Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε μάλιστα τον λόγο για τον οποίο δεν έκανε καμία αναφορά στην Άννα Βίσση.

“Δεν ρώτησα κάτι για Βίσση αλλά το πράγμα το βλέπαμε. Όταν βλέπω έναν Καρβέλα, ο οποίος έρχεται και μου λέει: “Θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο μου. Έχεις διαβάσει το βιβλίο μου;” και μου αρχίζει τα καθηγητιστικά, ουσιαστικά, μου κάνει εξέταση”, είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

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Και συνέχισε: “Πιάσαμε μια κουβέντα στην οποία δεν έμπαινε από μόνο του καθόλου μέσα το θέμα. Όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο σε δημόσιο διάλογο, αφουγκράζεσαι τι είναι αυτό το οποίο δίνει σ’ εκείνον κίνητρο”.

“Δεν φοβόμουν την αντίδραση. Προσπαθούσα να αφουγκραστώ και να ψηλαφίσω τη ροή της συζήτησης. Όταν βλέπω λοιπόν, ότι η ροή της συζήτησης δεν πηγαίνει προς μία κατεύθυνση, αντιλαμβάνομαι ότι και η άλλη πλευρά δεν θέλει να την πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και παρόλο που είχανε γίνει κάποιες συνεννοήσεις και πριν από τη συνέντευξη, για παράδειγμα, το θέμα της μεγάλης συναυλίας που ερχότανε, δεν έμπαινε πάνω στο τραπέζι. Οπότε προχωρούσα με μια επιφύλαξη”, κατέληξε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

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