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Άννα Βίσση: “Ήμουν η πρωταγωνίστρια σε κάτι τόσο φιλόδοξο όπως το ΟΑΚΑ”

"Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω…"

Άννα Βίσση: “Ήμουν η πρωταγωνίστρια σε κάτι τόσο φιλόδοξο όπως το ΟΑΚΑ”
DEBATER NEWSROOM

Η Άννα Βίσση έκανε μια ιδιαίτερη αναδρομή στην πρόσφατη συναυλία που πραγματοποίησε στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (26/9), μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για το μεγάλο μουσικό γεγονός, το οποίο αποτέλεσε ένα προσωπικό στοίχημα που στέφθηκε με επιτυχία, καθώς περίπου 95.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο πλευρό της στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Παράλληλα, η δημοσίευση της Άννας Βίσση περιείχε αναφορές στα επόμενα σχέδιά της, αλλά και στην έντονη συζήτηση που έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η δημόσια αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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Χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση έγραψε: “Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω…
Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα.
Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του.

Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό «στοίχημα» και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!

Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο.

Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι.
Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά.

Πάντα μαζί σας!”

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