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Άννα Βίσση: Οι φωτογραφίες με τη μπάντα της από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – “Νιώθω αγάπη κι εκτίμηση για τον καθένα”

"Μας δένουν πολλά..."

Άννα Βίσση: Οι φωτογραφίες με τη μπάντα της από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – “Νιώθω αγάπη κι εκτίμηση για τον καθένα”
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες με τους μουσικούς και τους συνεργάτες της, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποίησε στο ΟΑΚΑ. Η αγαπημένη τραγουδίστρια θέλησε μέσα από την ανάρτησή της να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα της και βρίσκονται στο πλευρό της στις επαγγελματικές της εμφανίσεις.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Η μπάντα μου κι εγώ… Μας δένουν πολλά και νιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά”, έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

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