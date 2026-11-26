Ο Κυριάκος Κυανός τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο νυχτερινό σχήμα με τον Θάνο Πετρέλη και τη Χριστίνα Κολέτσα, το οποίο ολοκλήρωσε τη λειτουργία του μόλις τρεις ημέρες μετά την πρεμιέρα του. Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή “Happy Day” και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας, αφήνοντας αιχμές για τη συμπεριφορά του Θάνου Πετρέλη και κάνοντας λόγο για έπαρση από την πλευρά του.

Η παρέμβασή του ήρθε μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Θάνου Πετρέλη, ο οποίος είχε ανακοινώσει το τέλος των εμφανίσεων επικαλούμενος γραφειοκρατικά ζητήματα. Χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Κυανός είπε: “Οι ειρωνείες και οι υπαινιγμοί δε χωράνε σε τέτοια πράγματα. Η επιχείρηση, στα τόσα χρόνια που δουλεύω, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει και συνεργαστεί… Σας διαβεβαιώ από όσα ξέρω ότι η επιχείρηση γραφειοκρατικά και νομικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν αλλού και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σαν καλλιτέχνες”.

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“Αν θες να είσαι επικεφαλής πρέπει να αναλαμβάνεις και την ευθύνη. Δε μπορώ να λέω ψέματα, δεν είχαμε καλή συνεργασία με τον Θάνο Πετρέλη. Ο Μαζωνάκης, να είναι καλά εκεί που είναι, είχε πει ότι δε συνεργαζόμαστε, συγκατοικούμε. Εμείς απλά ήμσταν στον ίδιο χώρο, χωρίς να συνεργαστούμε, κάτι που εμένα με πλήγωσε, γιατί περίμενα να συνεργαστούμε, να κάνουμε ωραία πράγματα, να κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάσει. Στην αρχή λέγαμε, “γεια”…Δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ με τον οποιονδήποτε, άλλοι έχουν, γιατί δε συνεργάζονται. Τρία βράδια που δουλέψαμε, ήταν σαν να ήμασταν σε άλλο όροφο…”, πρόσθεσε ο Κυριάκος Κυανός.

“Καμιά φορά η αχαριστία είναι κακή, αλλά όταν λείπει και η αυτογνωσία, είναι χειρότερο. Απέναντί μου υπήρχε έπαρση…Όταν υπάρχει κόσμος κάτω, τα ξεχνάς όλα, όταν δεν υπάρχει κόσμος, όλα διογκώνονται”, είπε κλείνοντας ο Κυριάκος Κυανός.