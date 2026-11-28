Στους χειρισμούς του Μεγάρου Μαξίμου και στον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου. Κυβερνητικές πηγές έκριναν σωστή την απόφαση του βουλευτή Δυτικής Αττικής να αποχωρήσει από το υπουργείο Εσωτερικών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την πλευρά τους, ζητούν απαντήσεις για τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του.

Ο Βαγγέλης Λιάκος υπέβαλε την παραίτησή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, έπειτα από πρωινή συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάρτησή του αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση του πολιτικά και δικαστικά.

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Τι λένε οι κυβερνητικές πηγές

«Έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η απόφαση τον τιμά. Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η κυβερνητική πλευρά εμμένει στη θέση ότι η συγγενική σχέση από μόνη της δεν συνεπάγεται ευθύνη για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν διατυπωθεί δημόσια επιφυλάξεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άγγελος Συρίγος είχε πει ότι στη θέση του Λιάκου θα είχε παραιτηθεί, ενώ ο Φίλιππος Φόρτωμας είχε καλέσει τον τότε υφυπουργό να διευκολύνει την κυβέρνηση με την αποχώρησή του. Ο ίδιος ο Λιάκος είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι θα παρέμενε στη θέση του.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων και η παρέμβαση Σαμαρά

Το ΠΑΣΟΚ, που είχε ήδη ζητήσει την παραίτηση ή την αποπομπή του Λιάκου, απέδωσε την αποχώρησή του στην κοινωνική κατακραυγή και στην πίεση που άσκησε το ίδιο. Καταλόγισε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να αποποιηθεί την πολιτική ευθύνη για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την παραίτηση «αυτονόητη και καθυστερημένη» και ζήτησε από τον πρωθυπουργό να απαντήσει για τις αναθέσεις και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Κατά την καταμέτρηση του κόμματος, ο Λιάκος είναι ο 20ός υπουργός ή υφυπουργός που αποχωρεί υπό το βάρος πολιτικής κρίσης ή καταγγελιών επί διακυβέρνησης της ΝΔ.

Το ΚΚΕ απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση για την πολιτική που, όπως υποστηρίζει, ευνοεί επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος των πολιτών. Η Ελληνική Λύση ζήτησε να ελεγχθεί αν υπήρξαν υπερτιμολογήσεις στις συμβάσεις. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστήριξε ότι η αποχώρηση αφήνει ανέπαφες τις πρακτικές που καταγγέλλει, ενώ η ΝΙΚΗ ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ερωτηθείς στη Θεσσαλονίκη για την παραίτηση Λιάκου, ανέφερε ότι «η διαφθορά έχει γίνει πλέον καθημερινότητα».

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Τι εξετάζεται για τις αρμοδιότητες στο ΥΠΕΣ

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, τις αρμοδιότητες του πρώην υφυπουργού ενδέχεται να αναλάβει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, εφόσον ο πρωθυπουργός επιλέξει να αφήσει τη θέση κενή. Στο χαρτοφυλάκιο του Λιάκου περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, η ιθαγένεια, η αστική και δημοτική κατάσταση και η προστασία των ζώων συντροφιάς.