Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 78 και 53 ετών, έπειτα από καβγά για μία θέση πάρκινγκ στην Αγία Παρασκευή. Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 14:10 το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στη συμβολή των οδών Δροσίνη και Γραβιάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στη διάρκεια του διαπληκτισμού ο 78χρονος χρησιμοποίησε αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι, τραυματίζοντας τον 53χρονο στην πλάτη και την κοιλιά. Κατά τη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου, ο 53χρονος χτύπησε τον 78χρονο με γροθιές στο κεφάλι.

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Στο ΚΑΤ οι δύο άνδρες – Συνελήφθη ο 78χρονος

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν και τους δύο άνδρες στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η ζωή του 53χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ ο 78χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 78χρονο για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το DEBATER είχε καταγράψει αντίστοιχα περιστατικά στην Αττική νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Τον Απρίλιο, ένας 45χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από συμπλοκή για θέση πάρκινγκ στο Γαλάτσι. Τον Ιούνιο, στον Πειραιά, 77χρονος συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο με δύο αδέλφια για θέση στάθμευσης.