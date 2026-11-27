Η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε πως είχε σκεφτεί να κινηθεί νομικά για συμπεριφορά που είχε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της πορείας, εξηγώντας ωστόσο τους λόγους για τους οποίους τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια.

Η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής, Ελεονώρα Μελέτη, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/11) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και συνομίλησε με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Παύλο Σταματόπουλο, με αφορμή το περιστατικό ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, αλλά και τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο.

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Αναφερόμενη στην υπόθεση, η Ελεονώρα Μελέτη εξήγησε πως την είχε παρακολουθήσει μέσα από τα δημοσιεύματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το έχω παρακολουθήσει αποσπασματικά μέσα από τα sites. Έχει δύο πυλώνες τώρα αυτό το πράγμα. Έχει αυτό που έγινε και αυτό που βγήκε».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τη σύνδεση που έγινε ανάμεσα στη δική της πρόσφατη ανάρτηση και το συγκεκριμένο περιστατικό, ανέφερε: “Με εντυπωσιάζει πώς γίνεται εύκολα και αυθόρμητα η σύνδεση με αυτό το θέμα (σ.σ. του καβγά Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου). Θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε. Δε θα πω ψέματα, σαφώς κι αφορούσε αυτό. Δηλαδή εσείς δεν έχετε δει και χειρότερα; Εσείς δε ξέρετε κάποιον που μπορεί να είναι χειρότερος από αυτό που είδατε; Εγώ ξέρω αρκετούς, όχι μόνο έναν”.

Μιλώντας για τη δική της εμπειρία, αποκάλυψε πως είχε εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ωστόσο κατέληξε σε διαφορετική απόφαση. “Το να το κυνηγήσω νομικά το σκέφτηκα. Το να το κυνηγήσω νομικά το είχα σκεφτεί, το είχα συζητήσει. Θεώρησα όμως ότι το να κυνηγήσω ένα ολόκληρο κανάλι για μια ατομική συμπεριφορά είναι άδικο”, εξομολογήθηκε.

Όπως διευκρίνισε, είχε προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και είχε γνωστοποιήσει όσα συνέβαιναν στους αρμόδιους. “Η σύμβασή μου ήταν με το κανάλι. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Έκανα και τις καταγγελίες μου, έκανα και τις συζητήσεις μου. Γνωστοποιήθηκε το θέμα. Εκείνη την περίοδο εγώ χρειαζόμουν βέβαια για να γίνει και πιο οργανωμένα και την συμπαράσταση και την καταγγελία βεβαίως και των υπολοίπων. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν”.