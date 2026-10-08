Καρβέλας: Μόνο με δική του άδεια οι ζωντανές εκτελέσεις των τραγουδιών του – Νέα εξέλιξη στη ρήξη με τη Βίσση

Νέα εξέλιξη στη δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση φέρνει ανακοίνωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του συνθέτη, Αρχοντούλας Παπαπαναγιώτου. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο δημιουργός έχει ανακαλέσει από την Αυτοδιαχείριση τη διαχείριση των δικαιωμάτων ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των τραγουδιών του και θα αποφασίζει πλέον ο ίδιος για τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

Η ανακοίνωση, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2026, αναφέρει ότι η ανάκληση έχει γίνει ήδη από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά το σύνολο των μουσικών του έργων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση.

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Παράλληλα, η δικηγόρος του ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο συνθέτης επιφυλάσσεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις οικονομικές αξιώσεις του.

Τι αλλάζει για τις συναυλίες και τις ζωντανές εμφανίσεις

Σύμφωνα με τη νομική θέση που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση, η Αυτοδιαχείριση δεν νομιμοποιείται πλέον να χορηγεί σε τρίτους άδειες για τις ζωντανές ερμηνείες και εκτελέσεις των έργων του Καρβέλα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει συναυλίες, εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης και άλλες μορφές ζωντανής παρουσίασης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το εάν, πότε, σε ποιον και υπό ποιες προϋποθέσεις θα χορηγούνται αυτές οι άδειες θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό.

Τι σημαίνει για την Άννα Βίσση

Η ανακοίνωση κατονομάζει ρητά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση, εντάσσοντάς τα στο σύνολο των έργων για τα οποία ο Καρβέλας δηλώνει ότι θα διαχειρίζεται προσωπικά τις άδειες ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης.

Η πλευρά του συνθέτη υποστηρίζει, επομένως, ότι για τη ζωντανή παρουσίαση των συγκεκριμένων τραγουδιών απαιτείται πλέον άδεια από τον ίδιο.

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Το δελτίο Τύπου δεν ανακοινώνει συγκεκριμένη απόφαση απόρριψης άδειας για κάποια μελλοντική εμφάνιση της τραγουδίστριας. Αναφέρει ότι οι σχετικές αποφάσεις και οι όροι παρουσίασης των έργων θα καθορίζονται ατομικά από τον Καρβέλα.

Η απάντηση για την άδεια του ΟΑΚΑ και την πρόσθετη αμοιβή

Η δικηγόρος επιβεβαιώνει ότι η Αυτοδιαχείριση είχε χορηγήσει άδεια στην D&A Live Concerts για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, σημειώνοντας ότι αυτό προβλεπόταν από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

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Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η άδεια ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με ατομική συμφωνία μεταξύ δημιουργού και χρήστη των έργων του.

Κατά την πλευρά Καρβέλα, τέτοια συμφωνία ίσχυε σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του με τη Βίσση και περιλάμβανε την επίμαχη συναυλία.

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Η θέση αυτή συνδέεται με την οικονομική διαφωνία που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία παραγωγής είχε αρνηθεί την ύπαρξη ξεχωριστής γραπτής ή προφορικής συμφωνίας με τον συνθέτη.

Για ποια δικαιώματα παραμένει στην Αυτοδιαχείριση

Η ανάκληση που ανακοινώνεται δεν αφορά όλες τις κατηγορίες δικαιωμάτων.

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Όπως διευκρινίζει η δικηγόρος, ο Καρβέλας παραμένει μέλος της Αυτοδιαχείρισης για άλλες χρήσεις των τραγουδιών του, όπως:

Η ραδιοφωνική μετάδοση.

Η τηλεοπτική μετάδοση.

Η δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένων έργων, χωρίς ζωντανή ερμηνεία, σε καταστήματα και άλλους χώρους.

Η προειδοποίηση για ηχογραφήσεις και κυκλοφορίες

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα δικαιώματα αναπαραγωγής και στις χρήσεις κατά παραγγελία, τα λεγόμενα on demand δικαιώματα.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο συνθέτης προτίθεται να υπαναχωρήσει ή να καταγγείλει συμβάσεις με μουσικούς εκδότες, ώστε να διαχειρίζεται ατομικά και αυτές τις κατηγορίες.

Παράλληλα, η πλευρά του δηλώνει ότι δεν επιτρέπει παραγωγή ή κυκλοφορία έργων του σε φορείς ήχου ή εικόνας, όπως βιντεοκλίπ, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά του. Η αναφορά περιλαμβάνει και έργα που ενδέχεται να έχουν ήδη ηχογραφηθεί.

«Δεν έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων»

Η δικηγόρος διαψεύδει δημοσιεύματα περί κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, διευκρινίζοντας ότι ο Καρβέλας δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια.

Προσθέτει, όμως, ότι διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη διεκδίκηση ποσών που υποστηρίζει ότι του οφείλονται.

Η νέα παρέμβαση μεταφέρει την αντιπαράθεση στο πεδίο της διαχείρισης των τραγουδιών και των όρων χρήσης τους, μετά τις δημόσιες ανακοινώσεις και τις εκατέρωθεν καταγγελίες που καταγράφονται στο χρονικό της ρήξης.