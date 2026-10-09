Άννα Βίσση: “Ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να της απαγορεύσει να ερμηνεύει τα τραγούδια του” – Τι λέει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας

Στην θέση της Άννας Βίσση, σχετικά με την “διαμάχη” που έχει ξεσπάσει με τον Νίκο Καρβέλα, αναφέρθηκε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μέσω σχετικής ανακοίνωσης

Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητρακόπουλος υποστηρίζει ότι όσα έχει αναφέρει η τραγουδίστρια ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, ενώ εκφράζει την άποψη ότι δεν μπορεί να της απαγορευτεί δικαστικά να ερμηνεύει τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Όσα –για πρώτη και τελευταία φορά– η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας.

Για όσα ισχυρίσθηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως «συγγενικό δικαίωμα».

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

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Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων».