Στη σημασία του διαλόγου, της διπλωματίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών συμφώνησαν ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντησή τους το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Ντολμά Μπαχτσέ. Ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών από τότε που ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριήμερης προσκυνηματικής επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την ελληνική Προεδρία, οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και συμφώνησαν ότι η προσήλωση στον διάλογο αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο αυξάνονται οι εντάσεις. Η τουρκική προεδρία έδωσε έμφαση στις διμερείς σχέσεις και στην προώθηση της θετικής ατζέντας.

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Τι είπε ο Τασούλας για το Πατριαρχείο και τις μειονότητες

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και χαρακτήρισε την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης γέφυρες φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα και η Τουρκία, ως γειτονικές χώρες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, έχουν ευθύνη να συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, από τη Σάμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αναφερθεί στην ασφάλεια των ακριτικών νησιών του Αιγαίου, δηλώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται».

Τι έθεσε ο Ερντογάν για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θέλει το Αιγαίο να γίνει «θάλασσα ειρήνης» και ότι τόσο το Αιγαίο όσο και η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελέσουν περιοχές σταθερότητας και ευημερίας. Αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και στις προσπάθειες να προχωρήσει η θετική ατζέντα.

Για τις μειονότητες, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι αποτελούν κοινή κληρονομιά των δύο χωρών και είπε ότι η Άγκυρα προσδοκά ανάλογη ανταπόκριση από την Ελλάδα σε όσα η ίδια παρουσιάζει ως θετικά βήματα της Τουρκίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και η μόνιμη υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από τουρκικής πλευράς παρέστησαν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο προεδρικός σύμβουλος Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Από το Ντολμά Μπαχτσέ στο Φανάρι

Μετά τη συνάντηση, ο Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη στο Φανάρι, όπου συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Την Κυριακή θα επισκεφθεί τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η επαναλειτουργία της οποίας παραμένει αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνονται επίσης τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου» στο Σισμανόγλειο Μέγαρο και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

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Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, για τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.