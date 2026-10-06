Καρβέλας για Βίσση: «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο» – Η ανακοίνωσή του

Τη δική του εκδοχή για την απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ παρουσίασε ο Νίκος Καρβέλας, με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Ο συνθέτης αναφέρεται σε διαφωνίες για την παρουσίαση των τραγουδιών του, την αμοιβή του και τη συμπεριφορά της παραγωγής απέναντί του.

Η διαφωνία για την κατεύθυνση της Βίσση

«Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο», αναφέρει, περιγράφοντας διαφωνία τόσο για τις καλλιτεχνικές επιλογές όσο και για τη δημόσια παρουσία της.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποφάσεις για τις εμφανίσεις της λαμβάνονταν μέχρι πρότινος από κοινού. Για το ΟΑΚΑ, όμως, είχε αντιρρήσεις για το μέγεθος του χώρου και για εισιτήρια που, όπως αναφέρει, έφταναν τα 400 ευρώ.

Ο Καρβέλας υπογραμμίζει ότι επιθυμεί τα τραγούδια του να παραμένουν προσιτά στο κοινό και να αποτελούν το επίκεντρο της συναυλίας. Σημειώνει επίσης ότι 47 από τα 50 τραγούδια που ερμηνεύτηκαν ήταν δικές του δημιουργίες.

Η αμοιβή και ο όρος που, όπως λέει, αρνήθηκε

Σχετικά με την οικονομική διαφορά που είχε έρθει στο προσκήνιο, υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ενημερώθηκε πως δεν θα πληρωνόταν, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής.

Κατά τον ίδιο, ζητούσε τη συμφωνημένη αμοιβή που λάμβανε σε αντίστοιχες εμφανίσεις, επιπλέον των δικαιωμάτων μέσω του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Καταγγέλλει ακόμη ότι, μετά τη συναυλία, τέθηκε ως προϋπόθεση πληρωμής να υπογράψει πως δεν θα έκανε δημόσιες αρνητικές αναφορές στην τραγουδίστρια, με χρηματική ποινή σε περίπτωση παραβίασης. Όπως αναφέρει, δεν αποδέχθηκε τον όρο.

Η αλλαγή των εισιτηρίων και η «συντριβή»

Ο συνθέτης υποστηρίζει ότι, λίγες ώρες πριν από τη συναυλία, πληροφορήθηκε πως οι αρχικές θέσεις για τον ίδιο και τους προσκεκλημένους του είχαν αντικατασταθεί με άλλες, απομακρυσμένες και υποδεέστερες.

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Κατά την περιγραφή του, όταν ζήτησε να καθίσουν στις αρχικές θέσεις, η παραγωγή αρνήθηκε. Προσθέτει ότι η Νίκη Βίσση τού μετέφερε πως η Άννα ήταν ενήμερη. Περιγράφει το συναίσθημά του με τη λέξη «συντριβή» και εξηγεί ότι τελικά δεν πήγε στη συναυλία.

Η διαφορετική εκδοχή του δικηγόρου της Βίσση

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε υποστηρίξει ότι το ποσό των 300.000 ευρώ είχε καταβληθεί πριν από τη συναυλία και είχε διαψεύσει πληροφορίες για επεισόδιο στα καμαρίνια. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.