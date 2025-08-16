Σοφία Σεϊρλή: Το τελευταίο “αντίο” στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Το τελευταίο “αντίο” είπαν σήμερα, Σάββατο συγγενείς και φίλοι στην αγαπημένη ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, η οποία έχασε τη ζωή της σε ηλικία 77 ετών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της, ενώ κολυμπούσε από την παραλία Κάμαρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Ικαρίας.

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να αποχαιρετήσουν τη Σοφία Σεϊρλή. Ανάμεσά τους ήταν ηθοποιοί και συνεργάτες της, όπως ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Γιώργος Καραμίχος, ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη, η Δανάη Λουκάκη, ο Άγγελος Μπούρας και πολλοί ακόμα, που ήθελαν να εκφράσουν την αγάπη και το σεβασμό τους προς την ηθοποιό.