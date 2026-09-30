Αντώνης Μυριαγκός: “Δέχομαι την κριτική, αλλά κρατάω μια απόσταση” – Ο ρόλος του στα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Ο Αντώνης Μυριαγκός βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) στο “Χαμογέλα και Πάλι” και συνομίλησε με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Ο ηθοποιός που συμμετέχει στη νέα σειρά του MEGA “Δύο Μαύρα Πουκάμισα”, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα που υποδύεται, ενώ μίλησε και για τη συμμετοχή του στην ταινία “Καποδίστριας” του Γιάννη Σμαραγδή.

“Ήταν μία πολύ ευχάριστη περίοδος, δηλαδή όλος αυτός ο χρόνος από την ώρα που προβλήθηκε από τα Χριστούγεννα του 2025 μέχρι και τώρα και το καλοκαίρι, ταξίδεψα πολύ. Πήγα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πήρα τόσο μεγάλη χαρά από τον κόσμο. Η κριτική ήταν αναμενόμενο, για μένα δηλαδή ήταν αναμενόμενο. Ήξερε και ο Γιάννης Σμαραγδής για την κριτική, με είχε προειδοποιήσει ότι θα «πέσει» ξύλο. Μου είχε πει ότι ο Καποδίστριας από μόνος του ως θέμα είναι μια πρόκληση. Δεν τον έχουν ακουμπήσει ποτέ, οπότε θα ξεσήκωσε αντιπαραθέσεις. Δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι της ταινίας”, είπε ο Αντώνης Μυριαγκός.

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“Κρατάω μια απόσταση από την κριτική. Δέχομαι την κριτική, την θέλω την κριτική, αλλά δεν θα σταθώ πάρα πολύ ούτε στο θετικό σχόλιο ούτε στο αρνητικό. Θα τα μετρήσω και τα δύο, θα δω τι από αυτά ανταποκρίνεται όντως στη δική μου κρίση”, απάντησε ο Αντώνης Μυριαγκός.

Για τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», ο Αντώνης Μυριαγκός τόνισε: “Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περισσότερο συσσωρεύει συναισθήματα, περισσότερο αισθάνεται και αφουγκράζεται, σκέφτεται, αλλά λιγότερο πράττει. Υπάρχουνε πολλές φορές που συγκρούομαι μαζί του, αλλά θέλω να μείνω πιστός λίγο στο αξιακό του συναίσθημα. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που δεν πράττουν είναι και πολύ εγωιστές έχω την αίσθηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο κόσμος του είναι πολύ στιβαρός. Περισσότερο τρέφεται από αυτό που ο ίδιος κουβαλάει μέσα του και αναζητά, το οποίο δεν νομίζω ότι βρίσκεται στο εδώ και τώρα”.