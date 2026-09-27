Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Αποκάλυψε πόσα έπαιρνε στο «Ευτυχισμένοι Μαζί»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, μιλώντας για την πορεία του μετά το «Ευτυχισμένοι Μαζί», την απομάκρυνσή του από την τηλεόραση, αλλά και τις αμοιβές που λάμβανε για τον ρόλο του Μάρκου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» και αναφέρθηκε χωρίς περιστροφές στην επιτυχία της σειράς του MEGA, η οποία εξακολουθεί να προβάλλεται και να κερδίζει νεότερες γενιές τηλεθεατών.

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Η αποκάλυψη για τις αμοιβές του

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος ρωτήθηκε ευθέως για τα χρήματα που λάμβανε στο «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Όπως αποκάλυψε, την πρώτη σεζόν αμειβόταν με 500 ευρώ καθαρά ανά επεισόδιο, ενώ κατά τη δεύτερη σεζόν η αμοιβή του διπλασιάστηκε και έφτασε τα 1.000 ευρώ καθαρά ανά επεισόδιο.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η αρχική πρόταση που του είχε γίνει ήταν μόλις 250 ευρώ. Ο ίδιος, όμως, διαπραγματεύτηκε σκληρά μέχρι το ποσό να ανέβει στα 500 ευρώ.

«Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τεράστια επιτυχία του «Ευτυχισμένοι Μαζί»

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι κατάλαβε το πραγματικό μέγεθος της επιτυχίας μετά τα Χριστούγεννα της πρώτης σεζόν. Τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η σειρά είχε μπει σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι και ότι ο κόσμος αναγνώριζε παντού τους πρωταγωνιστές.

Για τον ίδιο, ένας από τους λόγους που η σειρά παρέμεινε διαχρονική ήταν ότι παρουσίαζε μια αναγνωρίσιμη ελληνική οικογένεια, αλλά με αισιόδοξη και κωμική προσέγγιση.

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Μιλώντας για τον Γιάννη Μπέζο, τον χαρακτήρισε απαιτητικό, απόλυτα επαγγελματία και πολύ συγκεκριμένο σε όσα ζητούσε από τους νεότερους ηθοποιούς.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι παρακολούθησε ολόκληρο το «Ευτυχισμένοι Μαζί» για πρώτη φορά το 2021. Μέχρι τότε είχε δει μόνο μεμονωμένες σκηνές και ορισμένα επεισόδια.

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Γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο οποίος έχει να εμφανιστεί σε τηλεοπτική σειρά από το 2017, ξεκαθάρισε ότι δεν αποχώρησε επειδή κάποιος τον έδιωξε.

Όπως εξήγησε, μετά την επιτυχία του «Ευτυχισμένοι Μαζί» συμμετείχε σε σειρές που άλλοτε είχαν ανταπόκριση και άλλοτε όχι. Σταδιακά αισθάνθηκε ότι η τηλεοπτική πραγματικότητα βρισκόταν σε παρακμή και δεν τον ενέπνεε πλέον.

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Παραδέχτηκε, επίσης, ότι στον χώρο υπάρχουν φιλίες, παρέες, επαγγελματικές συμμαχίες και «κλίκες», όπως συμβαίνει σε πολλά επαγγέλματα. Υπήρξαν συμπεριφορές και καταστάσεις που δεν ταίριαζαν στη δική του αισθητική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτέλεσαν τον μοναδικό λόγο της αποχώρησής του.

Παρομοίασε, μάλιστα, το κλίμα με ένα πάρτι στο οποίο η μουσική και οι άνθρωποι δεν σου ταιριάζουν και κάποια στιγμή αποφασίζεις ότι είναι ώρα να φύγεις.

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Θα επέστρεφε στην τηλεόραση;

Παρά την πολυετή απουσία του, ο ηθοποιός δεν απέκλεισε μια επιστροφή στη μικρή οθόνη.

Όπως είπε, θα δεχόταν να συμμετάσχει ξανά σε τηλεοπτική παραγωγή, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον επρόκειτο για μια ποιοτική δουλειά.

Θετικός εμφανίστηκε και απέναντι στο ενδεχόμενο μιας συνέχειας του «Ευτυχισμένοι Μαζί», αρκεί να υπήρχε καλό σενάριο, πραγματικό όραμα και όχι μια επιφανειακή προσπάθεια αξιοποίησης της νοσταλγίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρεί ότι θα υπήρχε κίνδυνος να χαλάσει η εικόνα και η «μαγεία» της αρχικής σειράς.

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Με τι ασχολείται σήμερα

Σήμερα ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος έχει στρέψει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του στο θεατρικό εργαστήρι «Αγιούτο», το οποίο δημιούργησε αρχικά στη Ρόδο.

Το εγχείρημα επεκτάθηκε σταδιακά σε πόλεις όπως το Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Αθήνα, το Ναύπλιο, το Άργος και η Τρίπολη, με τμήματα για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αγαπά τις αλλαγές και δεν θεωρεί πως ένας ηθοποιός είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται κάθε χρόνο σε σειρές και θεατρικές παραστάσεις. Αντίθετα, επιθυμεί να αποκτά διαφορετικές εμπειρίες και να δοκιμάζεται σε νέα πράγματα.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, έστειλε το δικό του μήνυμα στους τηλεθεατές, ευχόμενος υγεία σε όλους και καλώντας τους «να προσέχουν τι ψηφίζουν».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: