Σοφία Σεϊρλή: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση ένα μήνα πριν από το θάνατο της

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλής η οποία έχασε την ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας.

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να διανύσει μεγάλη απόσταση, κολυμπώντας σε βαθιά νερά, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διαδρομής παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η Σοφία Σεϊρλή ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο καλλιτεχνικό κόσμο και μάλιστα πριν από περίπου ενάμιση μήνα, στις 15 Ιουνίου, η κα. Σεϊρλή είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ως καλεσμένη στο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ1 «Τα Τετράγωνα των Αστέρων».

Κατά την διάρκεια της εκπομπής είχε αφηγηθεί στη Σμαράγδα Καρύδη και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους μια χιουμοριστική ιστορία που της είχε συμβεί πριν από χρόνια στο κέντρο της Αθήνας.

«Έχω μπει σ’ ένα πάρκινγκ, να αφήσω το αυτοκίνητό μου. Το άφησα στον κάτω όροφο, πήρα το ασανσέρ, ανέβηκα σε κάποιο σημείο όπου βγαίνοντας ήταν ένας ανοιχτός χώρος και δεν ήξερα από πού να βγω για την “3ης Σεπτεμβρίου”. Βλέπω μια παρέα και φωνάζω “σας παρακαλώ, σε ποιο όροφο να πάω για να βγω”. Έβλεπα ότι κουνούσαν τα κεφάλια τους χωρίς να απαντούν. Ξαναρωτάω “σας μιλάω, δεν με ακούτε;”, τους πλησιάζω και βλέπω… τρεις θάμνους που κουνούσαν τα κεφάλια τους κι εγώ τους είχα πάρει για ανθρώπους», είχε διηγηθεί η ηθοποιός.