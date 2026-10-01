Τζιμ Κάρεϊ: Παντρεύτηκε κρυφά την 32χρονη Μιν Αχ σε ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες

Ο Τζιμ Κάρεϊ γύρισε νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή, καθώς παντρεύτηκε τη 32χρονη σύντροφό του, Μιν Αχ. Ο 64χρονος ηθοποιός επιβεβαίωσε την είδηση στο PEOPLE την Τετάρτη (30/9), ενώ η σχέση του με τη Μιν Αχ είχε γίνει γνωστή στο κοινό μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Οι δυο τους έκαναν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν έδωσαν το «παρών» στα βραβεία César στη Γαλλία. Μέχρι τότε ο Τζιμ Κάρεϊ και η Μιν Αχ είχαν καταφέρει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η τρυφερή αναφορά στη σύντροφό του

Στα βραβεία César, ο Τζιμ Κάρεϊ δεν έκρυψε τη χαρά του που είχε στο πλευρό του τη Μιν Αχ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την οποία έκανε στα γαλλικά, μίλησε για την οικογένειά του και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύντροφό του με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.Την αποκάλεσε “υπέροχη σύντροφό του” και της είπε δημόσια ότι την αγαπάει.

Το χρονικό της σχέσης τους

Μπορεί ο Τζιμ Κάρεϊ και η Μιν Αχ να εμφανίστηκαν επίσημα ως ζευγάρι φέτος, όμως όλα δείχνουν πως η σχέση τους είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Τον Φεβρουάριο του 2022 οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί να αποχωρούν μαζί από μια φιλανθρωπική βραδιά κωμωδίας στο Λος Άντζελες, ωστόσο ούτε ο Τζιμ Κάρεϊ ούτε εκείνη είχαν επιβεβαιώσει ότι υπήρχε κάτι περισσότερο μεταξύ τους.

“Μου αρέσει πολύ η ήσυχη ζωή μου”

Σε συνέντευξή του τον Απρίλιο του 2022, με αφορμή την ταινία “Sonic the Hedgehog 2”, ο Τζιμ Κάρεϊ είχε μιλήσει για τη διαφορετική ζωή που ήθελε να ακολουθήσει.Είχε εξηγήσει πως απολαμβάνει την ηρεμία, τη ζωγραφική, την πνευματική του ζωή και τον χρόνο που περνά με την οικογένειά του, ενώ είχε αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από την υποκριτική.