Στο νοσοκομείο ο Παύλος Κοντογιαννίδης – Η φωτογραφία και το μήνυμά του

Στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο νοσηλεύτηκε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι, φορώντας χειρουργική ενδυμασία και κάνοντας χαμογελαστός το σήμα της νίκης.

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Ο Παύλος Κοντογιαννίδης δεν αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Το μήνυμα από το νοσοκομείο

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία του, ο ηθοποιός έγραψε:

«Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς».

Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, περιγράφοντας ασθενείς και υγειονομικούς ως μία «αγκαλιά» ανθρωπιάς, αγάπης και αυθεντικότητας.

«Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Χαμογελαστός, έκανε το σήμα της νίκης

Παρά την περιπέτεια της υγείας του, ο Παύλος Κοντογιαννίδης εμφανίστηκε χαμογελαστός στη φωτογραφία και έκανε το σήμα της νίκης, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους.

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Ο ηθοποιός δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τον λόγο της νοσηλείας του.

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης είχε βρεθεί πρόσφατα ξανά στην επικαιρότητα, όταν είχε τοποθετηθεί για τη Μαρία Καρυστιανού και το «Κίνημα των Φτωχών», σε δηλώσεις που είχε παρουσιάσει το DEBATER.