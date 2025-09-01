Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Σήμερα η βάφτιση του γιου τους στη Μύκονο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, πρόκειται να βαφτίσουν τον γιο τους στη Μύκονο. Έχοντας επιστρέψει από τις διακοπές τους στο Costa Navarino, το ζευγάρι είναι πανέτοιμο για το μεγάλο αυτό γεγονός, που θα επισφραγίσει την ευτυχία τους.

Το μυστήριο και το τραπέζι που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικό χώρο στο νησί των ανέμων, ο οποίος ανήκει στη Μαριάννα Λάτση. Η κ. Λάτση, η οποία ήταν κουμπάρα στον γάμο του ζευγαριού, θα έχει και έναν ακόμα σημαντικό ρόλο, καθώς θα γίνει μια από τους νονούς του μικρού.

Λεπτομέρειες για την βάφτιση του γιου τους

Εκτός από τη Μαριάννα Λάτση, ρόλο νονού θα αναλάβουν και τα αδέρφια του τραγουδιστή, αλλά και ο κουμπάρος τους, Έρικ Βασιλάτος, δείχνοντας έτσι την ιδιαίτερη σημασία που δίνει το ζευγάρι στον στενό οικογενειακό και φιλικό του κύκλο.

Ο μικρός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πάρει το όνομα Βασίλης, ένα όνομα με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια του τραγουδιστή.

Η βάφτιση αναμένεται να είναι κομψή και λιτή, μακριά από υπερβολές. Το ζευγάρι επέλεξε να ακολουθήσει τον μινιμαλισμό, με το μυστήριο να έχει ένα «καλοκαιρινό άρωμα» και έμφαση στην κατάνυξη, μακριά από φαντασμαγορικούς στολισμούς.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, με καλεσμένους μόνο τις οικογένειες του ζευγαριού και στενούς φίλους.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνουν την ευτυχία τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και η βάφτιση του γιου τους είναι η καλύτερη απόδειξη της αγάπης και της αφοσίωσής τους.