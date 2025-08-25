Κωνσταντίνος Αργυρός & Αλεξάνδρα Νίκα: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους – «Μέρος δεύτερο»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, έχοντας επισφραγίσει τον έρωτά τους με έναν λαμπερό γάμο στις 7 Ιουλίου. Το ζευγάρι, που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε νέες, σπάνιες φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα, δίνοντας μια γεύση από την πολυτελή δεξίωση που ακολούθησε το μυστήριο.

Πιο συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε την Κυριακή (24.08.2025) μια σειρά από νέες φωτογραφίες από τη δεξίωση του γάμου τους, με τη λεζάντα «Μέρος δεύτερο».

Οι εικόνες αποκαλύπτουν το ζευγάρι να λάμπει από ευτυχία, ενώ η νύφη ήταν απαστράπτουσα με το νυφικό της, δημιουργία της Celia Kritharioti, αλλά και με το δεύτερο φόρεμα που επέλεξε για το γλέντι.

Ο γάμος τελέστηκε σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, στενούς φίλους του τραγουδιστή.

Παρόλο που το ζευγάρι είχε εκφράσει την επιθυμία του το μυστήριο να γίνει «υπό άκρα μυστικότητα», κάποιοι από τους καλεσμένους είχαν μοιραστεί μερικά στιγμιότυπα, με τις νέες φωτογραφίες να ολοκληρώνουν την εικόνα.

