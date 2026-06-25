Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε νέα τρυφερή φωτογραφία με τα δύο παιδιά της

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διανύουν μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής τους, με τα δύο παιδιά τους. Το ζευγάρι απολαμβάνει τις πρώτες του στιγμές ως τετραμελής οικογένεια, έχοντας δίπλα του συγγενείς και φίλους.

Το βράδυ της Τετάρτης (24/6) η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία είναι μαζί με τα δύο παιδιά της. Συγκεκριμένα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, Βασίλη, ενώ δίπλα της έχει στο καρότσι την νεογέννητη κόρη της.

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Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία: Πηγή φωτογραφίας: Instagram/alexandra.nika



Υπενθυμίζεται ότι η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχουν αποφασίσει να της δώσουν το όνομα Μιράντα, το οποίο είναι το όνομα της μητέρας της.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς το ζευγάρι το απόγευμα της Δευτέρας (08.06) απέκτησε το δεύτερο παιδάκι τους, καρπό του έρωτά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο λίγο μετά τις 16.00 ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ήταν μέσα στην αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, στηρίζοντας τη σύντροφό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή.Λίγο καιρό μετά την γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Βασίλη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε δηλώσει: «Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…».

Η Αλεξάνδρα Νίκα είχε ανακοινώσει την δεύτερη εγκυμοσύνη της τον περασμένο Φεβρουάριο με μία ανάρτηση στη σελίδα της στα social media. Ειδικότερα, είχε ανεβάσει ένα βίντεο καταγράφοντας διάφορα οικογενειακά στιγμιότυπα μαζί με τον τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη.

Στο τέλος του βίντεο, η κάμερα εστίαζε στο παιδί της οικογένειας που έδινε ένα φιλί στη φουσκωμένη κοιλίτσα της μητέρας του, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το χαρμόσυνο νέο.