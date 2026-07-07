Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Συναγερμός από τους ειδικούς για το τοξικό νέφος – Προτείνουν χρήση μάσκας για τις ευάλωτες ομάδες

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί σχετικά με το τοξικό νέφος από την φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί τονίζουν τον κίνδυνο που έχει το τοξικό νέφος για την υγεία των πολιτών, ζητώντας τη χρήση μάσκας για τις ευάλωτες ομάδες.

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Σύμφωνα με το MEGA, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αναμένεται να ανακοινώσει στοιχεία για τη σύνθεση του νέφους, ενώ έχουν δοθεί συστάσεις για κλειστά παράθυρα και αποφυγή πλυσίματος μπαλκονιών με πιεστικό, ώστε να μην απελευθερώνονται σωματίδια.

Υπενθυμίζεται ότι, η φωτιά, που ξέσπασε το Σάββατο 4 Ιουλίου, δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, ενώ η καύση βιομηχανικών και ανακυκλώσιμων υλικών προκάλεσε το τοξικό νέφος που έχει εξαπλωθεί μέχρι την Αττική και την Πελοπόννησο.

Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με το τοξικό νέφος το οποίο δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο κρούει ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε το πρωί της Δευτέρας «παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες».

Ειδικότερα σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews δήλωσε: «Η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες καρκινογόνες», ανέφερε, εξηγώντας ότι στο νέφος περιλαμβάνονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, πτητικές οργανικές ενώσεις, μέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, τα οποία, όπως είπε, είναι εισπνεόμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι ευπαθείς ομάδες και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα δεν θα πρέπει να εκτίθενται καθόλου στο νέφος.

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«Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται καθόλου σε επαφή με τέτοια νέφη», υπογράμμισε.

Επίσης, συνέστησε την παραμονή σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα, καθώς και τη σωστή χρήση των κλιματιστικών.

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Ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί από τον κρατικό Προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Σαββάτου.

Βοήθημα για τους πληγέντες

Παράλληλα, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν θα μπορούν να λάβουν άμεσα ένα πρώτο βοήθημα, με βάση το φύλλο αυτοψίας, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

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Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά και τον συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, καθώς και το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Στελέχη της Πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης και για τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στις καμένες εκτάσεις.

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«Κάναμε σύσκεψη τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τους δύο δημάρχους. Ορίσαμε τις διαδικασίες και τους χρόνους μέσα στους οποίους θα διεξαχθούν όλες αυτές οι διαδικασίες», δήλωσε ο υφυπουργός.

Για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ο Κώστας Κατσαφάδος διευκρίνισε ότι η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχει ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες.

Οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο: