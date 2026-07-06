Άρης Μουγκοπέτρος: Επέστρεψε στις πίστες ένα χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του – “Σαν να μην πέρασε μια μέρα”

Επιστρέφει στις πίστες ο Άρης Μουγκοπέτρος, έναν χρόνο μετά το ατύχημα με την κροτίδα το Πάσχα του 2025, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όρασή του στο ένα μάτι.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανακοίνωσε την επιστροφή του μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πως ξεκινά και πάλι εμφανίσεις.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε… 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα».