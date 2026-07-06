Νίκος Μουτσινάς: «Έχω χάσει ρόλο όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή αλλά για τη φαλακροποίηση»

Στις έμφυλες διακρίσεις, τα στερεότυπα του τηλεοπτικού χώρου, αλλά και στις προσωπικές του εμπειρίες με την απόρριψη αναφέρθηκε ο Νίκος Μουτσινάς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στο «Special Season Closing Episode» του LGBT Center Greece Vidcast, όπου απάντησε στις ερωτήσεις της Τζεφ Μοντάνα.

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Τα στερεότυπα στην τηλεόραση και το «bullying της φαλακροποίησης»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η σεξουαλική του ταυτότητα στάθηκε ποτέ εμπόδιο στην επαγγελματική του εξέλιξη, ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Δεν έχω βιώσει διακρίσεις για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα. Όχι καθόλου».

Ωστόσο, ο Νίκος Μουτσινάς μοιράστηκε ένα άγνωστο περιστατικό από τα πρώτα βήματα της καριέρας του, όταν αποκλείστηκε από τηλεοπτική δουλειά λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης.

«Έχω πάει σε ένα σίριαλ πιο μικρός, πριν κάνω τηλεόραση, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, είχε κάνει και επιτυχία. Κάνω την ακρόαση, ο ρόλος ήταν ένας γκέι.

Έκανα την ακρόαση, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα τον λόγο, επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι. Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι.

Και έτσι έχασα τον ρόλο, όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή αλλά για τη φαλακροποίηση. Εκεί το έφαγα το bullying δηλαδή, από το πουθενά».

Παράλληλα, σχολίασε με χιούμορ την τυποποίηση (typecasting) που αντιμετώπισε στη συνέχεια της πορείας του, σημειώνοντας: «Έχω παίξει πολλούς γκέι, φρικτό, εννοώ μονότονο».

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Η στιχομυθία για τους «κόντρα ρόλους»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ο σύντομος διάλογος που ακολούθησε με την παρουσιάστρια, όταν εκείνη τον ρώτησε αν θα μπορούσε να ενσαρκώσει έναν ετεροφυλόφιλο χαρακτήρα.

Νίκος Μουτσινάς: «Παίζω τον straight».

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Τζεφ Μοντάνα: «Κόντρα ρόλος».

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν νομίζω, με γνωρίζεις;».

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Η τοποθέτηση για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και την αυτοαποδοχή

Κλείνοντας, ο γνωστός παρουσιαστής κατέθεσε την προσωπική του φιλοσοφία γύρω από την κοινωνική αποδοχή και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, τονίζοντας πως η ουσία βρίσκεται στην εσωτερική ενδυνάμωση του ατόμου.

«Δεν ασχολείται κανείς με τον άνθρωπο στην πραγματικότητα. Γίνεται ένα πέταγμα μπαλακίου, θέλω να με αποδεχτεί για να με αποδεχτώ.

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Αυτό είναι πολύ κουραστικό και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλικότητα. Αν εγώ με αποδεχτώ δεν πάει να μην με αποδεχτείς ποτέ; Και τι με νοιάζει».